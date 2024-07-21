Трамп отреагировал на заявление Байдена о выходе из президентской гонки

Вечером 21 июля Джо Байден сообщил, что выбывает из президентской гонки. Его оппонент - Дональд Трамп, уже отреагировал на новость.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии назвал Байдена "худшим президентом". Также он уже рассказал, что думает о кандидате, что вероятно заменит демократа на выборах.

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Трамп о выходе Байдена из гонки

В телефонном разговоре с CNN через несколько минут после новости о выходе из гонки Байдена, бывший президент Дональд Трамп описал нынешнего лидера США как "худшего единственного президента в истории".

Кроме этого Дональд Трамп выразил убеждение, что Камалу Харрис, если та станет кандидатом от демократов, победить будет легче, чем самого Байдена.