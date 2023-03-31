Сначала победим прокурора, а затем Байдена, – Трамп об обвинениях в уголовном преступлении

Президент США Дональд Трамп ответил на предъявленные ему обвинения, назвав их "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне".

Бывший глава Белого дома отреагировал на решение суда присяжных Манхэттена проголосовать за выдвижение уголовного обвинения.

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По его словам, демократы – "враги трудолюбивых мужчин и женщин этой страны", которые охотятся на ведьм и стремятся уничтожить движение "Сделаем Америку снова великой" (MAGA).

Демократы врали, обманывали и воровали в своей одержимости попыткой захватить Трампа, но теперь они сделали невероятное – предъявили обвинение совершенно невинному человеку во вмешательстве в выборы,

– сказал Трамп.

"Сначала мы победим прокурора, а затем Байдена"

Он обвинил окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в том, что тот "выполняет политический заказ Джо Байдена за финансирование Джорджа Сороса".

Эта охота на ведьм будет иметь серьезные негативные последствия для Джо Байдена. Американский народ точно понимает, что здесь делают левые радикальные демократы. Это видят все. Поэтому наше Движение и наша Партия – объединенные и сильные – сначала победят Элвина Брэгга, а затем мы победим Джо Байдена,

– подчеркнул Трамп.

То есть, Трамп дал понять, что не выйдет из президентской гонки в 2024 году.

Что известно о деле против Трампа

В начале 2018 года The Wall Street Journal сообщило, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порно-актрисе Сторми Дэниелс за молчание 130 тысяч долларов. Произошло это прямо перед президентскими выборами 2016 года.

Коэн приговорен к 3 годам по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порно-актрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс).

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе. В то же время Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.

Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого суд возбудит уголовное дело.