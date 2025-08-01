Дональд Трамп приказал разместить 2 атомные подводные лодки в ответ на провокации Медведева. Украина одобрительно встретила эти действия, соответствующие подходу "мир через силу".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Смотрите также Военные учения России и Беларуси "Запад-2025": решится ли Путин атаковать НАТО

Что в ОП думают о подходе Трампа?

Комментируя заявление президента США, Андрей Ермак отметил, что Медведев, похоже, не верил, что "водка" до добра не доведет.

Глава ОП добавил, что россияне же продолжают атаковать дронами гражданские города. В частности, в Харькове снова пострадали обычные люди.

"Геополитик" (Владимир Путин – 24 Канал) после разговоров на скамейке просто бьет по гражданским, рассказывая о готовности говорить о мире,

– добавил Ермак.

Справка. 1 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко дали совместную пресс-конференцию, сидя на скамейке на острове Валаам. В частности, диктатор заявил, что готов закончить войну на условиях, озвученных в июне 2024 года.

А что касается Трампа, то он приказал разместить две атомные подводные лодки в "соответствующих регионах" на случай, если "эти глупые и провокационные заявления" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева будут чем-то большим, чем просто слова.