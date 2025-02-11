Путин пытается рассорить Европу и США: сделал ли Трамп ему пас

Дональд Трамп перепостил лестное к президенту США заявление Владимира Путина, в котором говорилось о том, что Европа якобы "встанет у ног хозяина". Трамп это сделал, вероятно, преследуя несколько целей.

Такое мнение высказал 24 Каналу кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что, возможно, Трамп сделал публикацию заявления Путина с определенным умыслом. И этот его жест, вероятно, приведет к определенному результату.

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Путин знает особенности характера Трампа

Трамп в своем аккаунте в соцсети перепостил публикацию, в которой процитированы слова Путина. Глава Кремля отмечает, что в Европе "Трамп с его характером, его настойчивостью наведет там порядок достаточно быстро". Путин цинично предположил, что "все они (в Европе – 24 Канал) будут стоять у ног хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".

Президент США, не оставил никаких комментариев относительно высказывания Путина. Однако, по словам Желиховского, можно только предполагать его намерения.

Очевидно то, что говорит российский диктатор – чушь. Страны Европы не являются подданными США, они – равные партнеры с равными возможностями,

– подчеркнул он.

Если Путин надеется таким образом рассорить Европу и США, ему это не удастся. Наоборот это может стать сигналом для наших американских, европейских партнеров, еще больше налаживать трансатлантические связи, – отметил эксперт-международник.

Он высказал несколько версий, зачем Трампу было нужно перепостить слова Путина.

Прежде всего особенности характера Трампа такие, что он любит лесть, ведь он является нарциссической и эгоцентричной личностью. И глава Кремля это понимает.

Путин льстит американскому президенту и надеется, что тот заключит с ним соглашение, которое будет выгодно именно России,

– отметил он.

Обратите внимание! По мнению эксперта по международной безопасности Тараса Жовтенко, лесть Путина в адрес Трампа рассчитаны на то, чтобы Россия имела возможность "протолкнуть приоритеты", которые выгодны Кремлю.

Также нельзя исключать, по мнению Желиховского, что Трамп хотел показал европейским партнерам, что он или готов вводить пошлины, или отойти от европейских дел, или делает предупреждение, чтобы достичь большего для США в отношениях со странами Европы.

Кроме того, это может быть пас Путину. Глава Кремля расхваливает Трампа и он готов распространить лестный пост. Однако, Путин должен иметь в виду, что президент США делает ему такой реверанс авансом. Мол, Трамп готов вывести Россию из изоляции и готов договариваться, но если это будет иметь определенный результат.

Возможно Трамп на фоне его телефонного разговора с Путиным, намекает о возможности выстраивать новые отношения, которые могут лечь в основу дальнейшего сотрудничества. Однако прежде всего нужно завершить горячую фазу войны в Украине,

– сказал Станислав Желиховский.

Напомним, что Трамп заявил о достижении "огромного прогресса за последнюю неделю" в переговорах по войне Украины и России. По словам президента в США были контакты с украинской стороной, а также с россиянами.