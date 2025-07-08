Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что кроме ракет к системам Patriot для Украины сейчас крайне важно было бы получить от США мины.

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На что хватит десяти ракет к Patriot

США имеют возможность предоставлять нашему государству военную поддержку. Жмайло разъяснил, что последний пакет помощи от администрации экс-президента Штатов Байдена распределяется на две части. Одна поступает со складов армии Соединенных Штатов, другая часть контрактуется именно у американских производителей оружия с условием его поставки в Украину.

Однако Белый дом, нынешняя команда Трампа, как заметил Жмайло, может себе позволить менять целевое назначение. Он напомнил, что ранее была информация о том, что 20 тысяч ракет малого радиуса действия, которые были произведены для Украины, США передали на Ближний Восток, где разгорелся израильско-иранский конфликт. Сейчас есть вероятность, что наша страна получит от Вашингтона десять ракет к Patriot.

"В глобальных масштабах это пока ничто, принимая во внимание воздушные атаки россиян, когда они накапливают беспилотники и пытаются добавлять ракеты. Конечно, что это не те цифры, которые были в 2022 году, когда Россия могла запустить 100 дронов и 100 ракет различных модификаций. Сейчас цифра по ракетам составляет 10 – 15, иногда 20 – 25", – озвучил Жмайло.

Основной ракетой, которую Россия применяет для атак, является Х-101. Украина способна ее сбивать в частности IRIS-T, NASAMS, старыми советскими С-200. А вот с баллистикой и аэробаллистикой, как пояснил Жмайло, эффективно может бороться только Patriot.

"Поэтому десять ракет от США хватит на полторы российской атаки. Если эта информация подтвердится, то это, мягко говоря, ничто", – подчеркнул Жмайло.

Какие мины нужны Украине

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что американцы имеют немалую номенклатуру противопехотных мин, причем таких, которые не нарушают Оттавскую конвенцию (из которой Украина вышла), потому что самоуничтожаются через 4 – 5 суток.

"Есть также мины, которые заряжаются в ствольную артиллерию натовского калибра 155 миллиметров и при выстреле могут накрыть определенный квадрат территории перед украинскими позициями. Кроме того, у американцев есть мины, которые выстреливаются из переносных тубусов, которые в частности устанавливаются на внедорожники американского производства Humvee", – рассказал Жмайло.

То есть, по его словам, Украине сейчас нужно минирование против российских "мясных" штурмов, которые теперь враг проводит на мотоциклах. Жмайло рассказал, что Россия планирует закупить у своего китайского союзника 200 тысяч "байков".