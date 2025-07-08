Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу зазначив, що окрім ракет до систем Patriot для України нині вкрай важливо було б отримати від США міни.

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На що вистачить десяти ракет до Patriot

США мають змогу надавати нашій державі військову підтримку. Жмайло роз'яснив, що останній пакет допомоги від адміністрації експрезидента Штатів Байдена розподіляється на дві частини. Одна надходить зі складів армії Сполучених Штатів, інша частина контрактується саме в американських виробників зброї з умовою її постачання в Україну.

Однак Білий дім, нинішня команда Трампа, як зауважив Жмайло, може собі дозволити змінювати цільове призначення. Він нагадав, що раніше була інформація про те, що 20 тисяч ракет малого радіуса дії, які були вироблені для України, США передали на Близький Схід, де розгорівся ізраїльсько-іранський конфлікт. Нині є ймовірність, що наша країна отримає від Вашингтона десять ракет до Patriot.

"В глобальних масштабах це поки ніщо, беручи до уваги повітряні атаки росіян, коли вони накопичують безпілотники й намагаються додавати ракети. Звісно, що це не ті цифри, які були у 2022 році, коли Росія могла запустити 100 дронів і 100 ракет різних модифікацій. Зараз цифра щодо ракет складає 10 – 15, інколи 20 – 25", – озвучив Жмайло.

Основною ракетою, яку Росія застосовує для атак, є Х-101. Україна здатна її збивати зокрема IRIS-T, NASAMS, старими радянськими С-200. А от з балістикою та аеробалістикою, як пояснив Жмайло, ефективно може боротися лише Patriot.

"Тому десять ракет від США вистачить на півтори російської атаки Росії. Якщо ця інформація підтвердиться, то це, м'яко кажучи, ніщо", – наголосив Жмайло.

Які міни потрібні Україні

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці зауважив на тому, що американці мають чималу номенклатуру протипіхотних мін, при чому таких, які не порушують Оттавську конвенцію (з якої Україна вийшла), бо самознищуються через 4 – 5 діб.

"Є також міни, які заряджаються у ствольну артилерію натівського калібру 155 міліметрів і при пострілі можуть накрити певний квадрат території перед українськими позиціями. Крім того, в американців є міни, які вистрілюються з переносних тубусів, які зокрема встановлюються на позашляховики американського виробництва Humvee", – розповів Жмайло.

Тобто, з його слів, України наразі потрібне мінування проти російських "м'ясних" штурмів, які тепер ворог проводить на мотоциклах. Жмайло розповів, що Росія планує закупити у свого китайського союзника 200 тисяч "байків".