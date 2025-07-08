Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що не все, що обіцяв Трамп, справді може отримати Україна. Поки рано радіти, бо незрозуміло, скільки озброєння надійде до нашої держави.

До теми Театр абсурду: чому Трамп передумав та як вирішив відновити постачання зброї Україні

Що насправді означає "відновлення допомоги"

Поки Трамп оголосив про надання 10 ракет для Patriot і пообіцяв посилити військову допомогу. Але не варто думати, що зараз США "завалять" Україну зброєю, а Путін злякається та відступить.

Варто зауважити цікаву деталь – Трамп говорить про збільшення постачань. Враховуючи те, що на момент цієї заяви, Україна взагалі нічого не отримувала, то будь-яка зброя означатиме "збільшення рівня підтримки". Це дуже важливий нюанс.

Ймовірно, США просто розморозять те, що і так мали нам надавати, але Трамп покаже це як збільшення допомоги. Тобто він сам створив проблему й сам її розв'язав,

– зауважив політолог.

Ба більше, виявилося, що Україна мала отримати щонайменше 30 ракет для Patriot. Навіть ця сума не є дуже великою, зважаючи на те, що один залп з системи – 3 ракети. Тепер з'ясувалося, що ми отримаємо лише 10 одиниць зброї.

Це навіть не відновлення допомоги, яку заклав ще Джозеф Байден, а поновлення її зменшеної версії. Трамп не змінив свою позицію,

– наголосив Максим Несвітайлов.

Нагадаємо, на початку липня Пентагон призупинив допомогу Україні. Рішення пояснили тим, що США мають переглянути запаси й переконатися, що це не ставить під загрозу національні інтереси. Мовилось про зброю, яка вже перебувала на складах у Польщі.

Згодом стало відомо, що Трамп дав вказівку надіслати Україні більше оборонної зброї. Президент США наголосив, що наша держава дуже сильно постраждала та має мати змогу захиститися.