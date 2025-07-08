Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что не все, что обещал Трамп, действительно может получить Украина. Пока рано радоваться, потому что непонятно, сколько вооружения поступит в наше государство.

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Что на самом деле означает "возобновление помощи"

Пока Трамп объявил о предоставлении 10 ракет для Patriot и пообещал усилить военную помощь. Но не стоит думать, что сейчас США завалит Украину оружием, а Путин испугается и отступит.

Стоит заметить интересную деталь – Трамп говорит об увеличении поставок. Учитывая то, что на момент этого заявления, Украина вообще ничего не получала, то любое оружие будет означать "увеличение уровня поддержки". Это очень важный нюанс.

Вероятно, США просто разморозят то, что и так должны были нам предоставлять, но Трамп покажет это как увеличение помощи. То есть он сам создал проблему и сам ее решил,

– отметил политолог.

Более того, оказалось, что Украина должна была получить не менее 30 ракет для Patriot. Даже эта сумма не является очень большой, учитывая то, что один залп из системы – 3 ракеты. Теперь выяснилось, что мы получим только 10 единиц оружия.

Это даже не восстановление помощи, которую заложил еще Джозеф Байден, а обновления ее уменьшенной версии. Трамп не изменил свою позицию,

– подчеркнул Максим Несвитайлов.

Напомним, в начале июля Пентагон приостановил помощь Украине. Решение объяснили тем, что США должны пересмотреть запасы и убедиться, что это не ставит под угрозу национальные интересы. Речь шла об оружии, которое уже находилось на складах в Польше.

Впоследствии стало известно, что Трамп дал указание прислать Украине больше оборонительного оружия. Президент США отметил, что наше государство очень сильно пострадало и должно иметь возможность защититься.