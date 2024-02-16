Как Трамп планирует склонить Украину и Россию к переговорам, если выиграет на выборах
Источник:Bloomberg
Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах США планирует давить на Украину и Россию, чтобы заставить их начать переговоры об окончании войны.
Со ссылкой на источники советники Трампа обсуждали вероятность заставить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
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Один из советников Трампа посоветовал, что если пригрозить Украине остановкой военной помощи, может воспринять тому, что Киев в конце концов согласится на переговоры.
Советники Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично призвали к усилению санкций против российского Центрального банка, чтобы повлиять на Путина.
Пока никаких переговоров нет
Издание отмечает, что пока люди Трампа не ведут переговоров с российскими или украинскими посредниками - частично потому, что это противоречило бы закону США, который запрещает частным структурам вести переговоры от имени правительства.
Заметим, что ранее Трамп неоднократно заявлял, что "быстро завершит" войну в Украине. В частности, он призвал прекратить оказывать денежную помощь другим государствам, в частности Украине.
Россия не хочет мира
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не хочет и не стремится установить мир с Украиной. По словам главы государства, страна-агрессор и ее глава Владимир Путин имеют другие намерения – уничтожить украинскую государственность.
- Международные аналитики как не видели, так и не видят у Путина признаков готовности к серьезным переговорам о мире. Западные чиновники считают, что президент России намерен "пересидеть Запад", продолжать войну, пока в западных странах не ослабнет общественная поддержка Украины.