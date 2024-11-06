Чего ждать Украине от президентства Трампа: сводка от Свитана

Республиканец Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах в США. Украина будет работать с новым главой Белого дома по его видению.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала сказал, ждать ли Украине проблем при новом президенте США.

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Что означает для Украины победа Трампа

Свитан отметил, что Украина будет работать с любым президентом, которого выберет американский народ. Это касается Трампа и его команды. Тем более, что Республиканская партия, вероятно, еще и получает контроль над обеими палатами Конгресса США.

По его словам, республиканцев поддерживают основные военные производители в США, которые не упустят своего шанса. Они помогают Украине непосредственно, поэтому точно с ними у нас есть контакт.

С Трампом мы будем работать по его видению,

– считает полковник запаса.

Учитывая то, что видение у Трампа меняется много раз в день, то, заметил он, Украине надо будет работать непосредственно с европейцами. Ведь безопасность Европы на эти 4 года будет основополагающим камнем, за который нам нужно держаться.

По его мнению, Европа сама может за себя постоять. Ведь имеет одну из сильнейших в мире экономику, хороших производителей вооружения и базу по ведению боевых действий за последние несколько тысяч лет. Поэтому никаких проблем для Украины точно не будет.

Атака БПЛА на порт в российском Дагестане

Утром 6 ноября беспилотники атаковали Каспийскую флотилию в Дагестане. Полковник запаса отметил, что она располагает несколькими кораблями, которые являются носителями опасных для нас ракет "Калибр". Поскольку они имеют дальность полета более 2 тысяч километров, могут достать оттуда примерно до середины Украины.

Один из вариантов уничтожения этих ракет – уничтожение носителей. В Дагестане, в районе той же Махачкалы есть эти точки,

– сказал Свитан.

Поэтому, резюмировал военный эксперт, по ним работают беспилотники. Возможно, пока что туда направляются так называемые стартовые разведгруппы.