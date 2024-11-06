Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав, чи чекати Україні проблем за нового президента США.

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Що означає для України перемога Трампа

Світан зазначив, що Україна працюватиме з будь-яким президентом, якого обере американський народ. Це стосується і Трампа та його команди. Тим паче, що Республіканська партія, ймовірно, ще й здобуває контроль над обома палатами Конгресу США.

За його словами, республіканців підтримують основні військові виробники у США, які не проґавлять свого шансу. Вони допомагають Україні безпосередньо, тож точно з ними у нас є контакт.

З Трампом ми працюватимемо за його баченням,

– вважає полковник запасу.

З огляду на те, що бачення у Трампа змінюється багато разів на день, то, зауважив він, Україні треба буде працювати безпосередньо з європейцями. Адже безпека Європи на ці 4 роки буде основоположним каменем, за який нам потрібно триматися.

На його думку, Європа сама може за себе постояти. Адже має одну з найсильніших у світі економіку, гарних виробників озброєння та хорошу базу щодо ведення бойових дій за останні декілька тисяч років. Тому жодних проблем для України точно не буде.

Атака БпЛА на порт у російському Дагестані

Зранку 6 листопада безпілотники атакували Каспійську флотилію у Дагестані. Полковник запасу зауважив, що вона має у розпорядженні декілька кораблів, які є носіями небезпечних для нас ракет "Калібр". Оскільки вони мають дальність польоту понад 2 тисячі кілометрів, можуть дістати звідти приблизно до середини України.

Один із варіантів знищення цих ракет – знищення носіїв. У Дагестані, в районі тієї ж Махачкали є ці точки,

– сказав Світан.

Тому, резюмував військовий експерт, по них працюють безпілотники. Можливо, поки що туди прямують так звані стартові розвідгрупи.