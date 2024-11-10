Опубликованы официальные результаты выборов в США: Трамп победил
Выборы в США 2024 состоялись 5 ноября. Теперь официально стало известно, что Дональд Трамп победил.
9 ноября во всех штатах завершили подсчет голосов, дольше всех "шатких" штатов считали голоса в Аризоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
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Кто победил на выборах в США – Трамп или Харрис
Результаты выборов в США:
Дональд Трамп – 312 голосов выборщиков;
Камала Харрис – 226 голосов выборщиков.
Напомним, что для избрания президентом необходимо собрать не менее 270 голосов.
По результатам голосования, Дональд Трамп одержал победу во всех семи "шатких" штатах – в Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Неваде.
Штаты, в которых выиграл Дональд Трамп:
- Монтана
- Северная Дакота
- Южная Дакота
- Вайоминг
- Айдахо
- Невада
- Юта
- Аризона
- Техас
- Оклахома
- Канзас
- Небраска
- Айова
- Миссури
- Арканзас
- Луизиана
- Висконсин
- Мичиган
- Индиана
- Кентукки
- Огайо
- Теннесси
- Западная Вирджиния
- Пенсильвания
- Северная Каролина
- Южная Каролина
- Джорджия
- Алабама
- Миссисипи
- Флорида
- Аляска
Штаты, в которых выиграла Камала Харрис:
- Орегон
- Вашингтон
- Калифорния
- Колорадо
- Нью-Мексико
- Миннесота
- Иллинойс
- Вирджиния
- Мэриленд
- Нью-Йорк
- Мэн
- Вермонт
- Нью-Хемпшир
- Массачусетс
- Коннектикут
- Нью-Джерси
- Делавэр
- Род-Айленд
- Гавайи
- Округ Колумбия
В Associated Press также отметили, что в целом Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%), Харрис – 70,9 миллиона (48%).