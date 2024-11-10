Опубликованы официальные результаты выборов в США: Трамп победил

10 ноября 2024, 11:23
Читати новину українською
Автор: Полина Буянова, Ирина Чеботникова

Выборы в США 2024 состоялись 5 ноября. Теперь официально стало известно, что Дональд Трамп победил.

9 ноября во всех штатах завершили подсчет голосов, дольше всех "шатких" штатов считали голоса в Аризоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Смотрите также "Восстание штатов": захватит ли власть Трамп, если проиграет выборы, и есть ли ему что терять

Кто победил на выборах в США – Трамп или Харрис

Результаты выборов в США:
Дональд Трамп – 312 голосов выборщиков;
Камала Харрис – 226 голосов выборщиков.

Напомним, что для избрания президентом необходимо собрать не менее 270 голосов.

По результатам голосования, Дональд Трамп одержал победу во всех семи "шатких" штатах – в Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Неваде.

Штаты, в которых выиграл Дональд Трамп:

  • Монтана
  • Северная Дакота
  • Южная Дакота
  • Вайоминг
  • Айдахо
  • Невада
  • Юта
  • Аризона
  • Техас
  • Оклахома
  • Канзас
  • Небраска
  • Айова
  • Миссури
  • Арканзас
  • Луизиана
  • Висконсин
  • Мичиган
  • Индиана
  • Кентукки
  • Огайо
  • Теннесси
  • Западная Вирджиния
  • Пенсильвания
  • Северная Каролина
  • Южная Каролина
  • Джорджия
  • Алабама
  • Миссисипи
  • Флорида
  • Аляска

Штаты, в которых выиграла Камала Харрис:

  • Орегон
  • Вашингтон
  • Калифорния
  • Колорадо
  • Нью-Мексико
  • Миннесота
  • Иллинойс
  • Вирджиния
  • Мэриленд
  • Нью-Йорк
  • Мэн
  • Вермонт
  • Нью-Хемпшир
  • Массачусетс
  • Коннектикут
  • Нью-Джерси
  • Делавэр
  • Род-Айленд
  • Гавайи
  • Округ Колумбия

В Associated Press также отметили, что в целом Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%), Харрис – 70,9 миллиона (48%).