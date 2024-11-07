Трамп умело попал в болевые точки: что привело к поражению демократов на выборах

Состоялись выборы в США. Победу одержала Республиканская партия. Американцам откликнулась больше предвыборная кампания Дональда Трампа, ножка Камалы Харрис, ведь он обещал, что решит все насущные проблемы общества. Говорится о безработице, мигрантском кризисе и прочее.

В СМИ писали, что одной из причин поражения демократов была проблема коммуникации с избирателями. Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун рассказал 24 Каналу, что это далеко не самое важное, ведь, по его мнению, они проиграли на идейном уровне.

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Почему победили республиканцы

Максим Джигун отметил, что в Демократическую партию, однозначно, входят высокоинтеллектуальные люди, однако за время пребывания у власти, они несколько расслабились.

Они часто поднимали темы культурного авангарда, равенства, экологии – безусловно, это важные проблемы, однако для большинства американцев эти категории слишком высоки. Люди хотят слышать о снижении уровня налогов, доступное жилье, новые рабочие места и способность чувствовать себя лучше, чем это было раньше,

– сказал он.

Дональду Трампу удалось убедить американцев, что он сможет им все это дать. В своей предвыборной кампании он озвучивал собственные консервативные и очень понятные для большинства видения.

Политолог считает, что был глубинный кризис, даже больше, бездна между теми идеями, которые транслировали демократы, и чего на самом деле хотели их избиратели.

Дональд Трамп очень умело попал в эти болевые точки. Ему удалось убедить людей, даже после своего очень непростого президентства, которое длилось с 2017 до 2020 года, в том, что он сможет сформировать общее социальное благо,

– подчеркнул Максим Джигун.

Стоит добавить, что в своей предвыборной кампании что в своей предвыборной кампании Камала Харрис делала акценты на равенстве, правах женщин и афроамериканцев, узаконивании абортов и однополых браков. Трамп же высказывал более консервативные идеи, которые, вероятно, и повлияли на его победу.