У Зеленского ответили, чего ожидают от президентства Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп совсем иначе будет смотреть на глобальные вызовы. Однако не стоит ожидать, что он скажет, мол, "давайте согласимся на условия России, отдадим ей все, что она хочет и позволим ей уничтожить Украину".

Ко всем предвыборным заявлениям Трампа, конспирологических теорий и "планов окончания войны", которые публикуют иностранные издания со ссылкой на окружение политика, необходимо относиться спокойно. Такое мнение 24 Каналу высказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, подчеркнув, что Украине нужно дождаться 3 вещей.

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Что изменится с президентством Трампа

По словам Подоляка, сейчас происходит трансформация политического этапа. Администрация Трампа будет смотреть на вызовы, которые сегодня есть в глобальном политическом пространстве, иначе. Однако Украина имела институциональную поддержку от Республиканской и Демократической партий и на уровне лидеров, и на уровне коллектива.

Более того, наше государство вело коммуникацию как с Камалой Харрис, так и с Дональдом Трампом на уровне президента Украины и других чиновников, которые могли сформировать представление об Украине с точки зрения, что это за страна. Поэтому, как отметил Подоляк, Киев достаточно вкладывался в свою субъектность на глобальных рынках, и именно после полномасштабного вторжения России она существенно возросла.

Это, свою очередь, позволило, во-первых, намного шире открыть двери для коммуникаций. Во-вторых, создать для них дополнительные площадки. В-третьих, уровень президента Владимира Зеленского позволяет ему на равных коммуницировать со многими лидерами и доносить им позицию, не искаженную или с какими-то интерпретациями, а непосредственно.

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Каких действий в отношении Украины не стоит ожидать от Трампа

Советник главы ОПУ ожидает, что администрация Байдена будет придерживаться нынешних договоренностей и соответственно элегантно доработает окончание каденции, в рамках которой как раз есть необходимость дополнительно надавить на Россию в экономике, дипломатии и одновременно нарастить военную поддержку Украины.

Почему? Потому что имеем сегодня глобализацию конфликта, когда на стороне России в войне участвует, например, Северная Корея. Непосредственно на поле боя. И поэтому, безусловно, желательно, чтобы ключевой союзник Украины, Соединенные Штаты, на это отреагировали, по крайней мере, поставкой дополнительных милитарных объемов,

– добавил он.

Если говорить о поддержке Украины при президентстве Трампа, который хочет вернуть величие США, сложно представить, что он скажет вроде "согласимся на условия России; заморозим конфликт на условиях России; отдадим России то, что она хочет; позволим России силой захватывать территории, доминировать среди низких стран, уничтожить окончательное международное право, вести себя крайне агрессивно, инвестировать еще больше средств в экспансию и уничтожить большую европейскую страну, а после этого заявлять, мол, мы все еще мощные лидеры".

Учитывая психотип господина Трампа, очень слабо себе это представляю,

– подчеркнул Подоляк.

Соединенные Штаты доминируют технологически и финансово, в международных институтах и международном праве, эффективно проводят программы по сдерживанию других потенциальных агрессоров, имеют тесные связи с ЕС и таким образом формируют максимально доходное глобальное экономическое пространство.

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В то же время Россия теряет остаточные влияния после Советского Союза, переданные ей авансом. Кроме коррупционной составляющей и сырья, страна-агрессор ничего не может дать. Поэтому будет довольно странно, что государство путем прямого онлайнового насилия получит место за глобальным столом.

Каких 3 вещей необходимо дождаться Украине

Подоляк отметил, что нужно спокойно относиться ко всем предвыборным заявлениям Трампа. Одно дело – кандидат в президенты с учетом жесткой кампании противостояния между демократами и республиканцами. И совсем другое – президент Трамп. Поэтому важно не ориентироваться на конспирологические теории, взвешенно воспринимать "планы окончания войны", которые публикуют иностранные издания со ссылкой на кого-то из окружения Трампа.

Необходимо дождаться 3 вещей.

Формирование администрации Дональда Трампа, где будет четко понятно кто и за какие направления отвечает – нацбезопасности, оборона, внешняя политика, финансы, юстиция и тому подобное. Официальных переговоров на уровне президента Зеленского и президента Трампа. Также на других площадках, чтобы было объективизировано, что такое война и какие последствия того или иного финала. Кроме того, нужно, чтобы сформировались аналитические центры в администрации Трампа, которые смогут дать гораздо более глубокое представление о войне в Украине. Публичной презентации стратегии Трампа в отношении России, войны в Украине и вообще конфликтов, которые нарастают с помощью Кремля в разных регионах.

"И после этого сможем уже говорить о соответствующих финалах войны, о юридической, финансовой и фактической финализации этой войны", – констатировал Михаил Подоляк.