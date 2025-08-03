То, что Индия начала искать альтернативу российской нефти – результат 18 пакета санкций, не американских пугалок, а целенаправленной работы ЕС. Сегодня единственными покупателем российской нефти остается Китай.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что ограничивая поставки российской нефти и возможности стран покупать ее, вводя санкции в отношении них, следует понимать, что баланс мировой нефти может быть сдвинут.

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Какое важное решение принял Трамп?

Это приведет к росту цен, что США, по словам Пендзина, крайне невыгодно. Он отметил, что важным стало то, что на прошлой неделе американский президент снял любые ограничения по поставкам нефти на мировой рынок из Венесуэлы.

Трамп уже подготовил ситуацию, при которой в случае резкого уменьшения закупки российской нефти, будет откуда ее взять. Это является чрезвычайно важным с точки зрения того, что же собирается делать Трамп,

– подчеркнул Пендзин.

А вот законопроект американских сенаторов Грэма и Блюменталя, по мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, не имеет за собой ничего серьезного и это был пиар-ход. Ведь американский парламент завтра уходит в месячный отпуск. То есть, в сентябре принятие решения о 500% пошлины на продукцию стран, которые торгуют с Россией, будет абсолютно неуместным, ведь с 8 августа Трамп будет вводить 100% пошлины на китайские товары.

Изменит ли свою позицию Кремль?

Украинские удары по российским НПЗ, как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, уже привели к тому, что Россия полностью запретила продажу нефтепродуктов (бензин, дизель) на экспорт.

Это означает, что на внутреннем рынке России нефтепродуктов не хватает,

– подчеркнул Пендзин.

Недавние заявления о размещении американских ядерных лодок вблизи России и то, что США готовы к вероятной ядерной войне с ней, по мнению Пендзина – не более, чем пиар-ход, который демонстрирует мощь Трампа и то, что мир может быть только через силу.

Пендзин подытожил, что глубоко убежден в том, что в Москве на фоне всего происходящего не будет принято ни одного решения, которые меняло бы сегодняшнюю позицию Кремля. Он уверен, что все решения, которые вероятно могут привести к завершению российско-украинской войны, будут приниматься на переговорах между США и Китаем.