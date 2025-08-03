Про це у розмові з 24 Каналом зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що обмежуючи постачання російської нафти й можливості країн купувати її, вводячи санкції щодо них, слід розуміти, що баланс світової нафти може бути зрушений.

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Яке важливе рішення ухвалив Трамп?

Це призведе до зростання цін, що США, зі слів Пендзина, вкрай невигідно. Він зауважив на тому, що важливим стало те, що минулого тижня американський президент зняв будь-які обмеження щодо постачання нафти на світовий ринок з Венесуели.

Трамп вже підготував ситуацію, при якій у випадку різкого зменшення закупівлі російської нафти, буде звідки її взяти. Це є надзвичайно важливим з погляду на те, що ж збирається робити Трамп,

– підкреслив Пендзин.

А от законопроєкт американських сенаторів Грема і Блюменталя, на думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, не має за собою нічого серйозного і це був піар-хід. Адже американський парламент від завтра йде у місячну відпустку. Тобто, у вересні ухвалення рішення про 500% мита на продукцію країн, які торгують з Росією, буде абсолютно недоречним, адже з 8 серпня Трамп вводитиме 100% мита на китайські товари.

Чи змінить свою позицію Кремль?

Українські удари по російських НПЗ, як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, вже призвели до того, що Росія повністю заборонила продаж нафтопродуктів (бензин, дизель) на експорт.

Це означає, що на внутрішньому ринку Росії нафтопродуктів не вистачає,

– підкреслив Пендзин.

Нещодавні заяви про розміщення американських ядерних човнів поблизу Росії й те, що США готові до ймовірної ядерної війни з нею, на думку Пендзина – не більше, ніж піар-хід, який демонструє потужність Трампа і те, що мир може бути тільки через силу.

Пендзин підсумував, що глибоко переконаний у тому, що у Москві на тлі всього, що відбувається, не буде ухваленого жодного рішення, які змінювало б сьогоднішню позицію Кремля. Він впевнений, що всі рішення, які ймовірно можуть призвести до завершення російсько-української війни, будуть ухвалюватися на переговорах між США і Китаєм.