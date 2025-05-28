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Почему Трамп увеличивает пошлины для ЕС

Можно сомневаться, что Трамп учел последствия этих непредсказуемых действий, особенно в отношении доллара. В марте я опроверг общепринятое мнение о том, что тарифы будут благоприятными для доллара, поскольку ожидал, что любой эффект укрепления будет более чем компенсирован ударом по доверию к США. Я был прав, и все же Трамп сейчас удваивает ставку на то же самое поведение.

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Изменив свою тарифную "стратегию" в середине апреля, президент США ненадолго убедил рынки поверить, что существует "налогообложение Трампа" для защиты рынков облигаций и акций. Но теперь Трамп спонтанно решил, что ЕС заслуживает еще больший общенациональный тариф, чем он изначально предлагал, хотя политик уже выдал еще одно заявление об отсрочке 50% пошлины до 9 июля.

Единственная причина, почему Трамп повышает тарифы для Европейского Союза, заключается в том, что он потерял терпение к европейским торговым переговорщикам. Но любой, кто участвовал в длительных и изнурительных переговорах по Brexit, мог бы сказать ему, что ЕС любит углубляться в детали.

Европейцы – высококвалифицированные торговые переговорщики, и они вряд ли согласятся на причудливую сделку, которая просто позволяет Трампу приписывать себе достижения. В конце концов, это означало бы принятие высшей базовой тарифной ставки – как это сделали США с Великобританией.

Учитывая размер экономики ЕС и зависимость от нее американских транснациональных корпораций, я не понимаю, как Трамп сможет поддерживать свою новую агрессивную позицию. Если бы он это сделал, реакция рынка, вероятно, отражала бы то, что мы видели в начале апреля, когда американские акции резко упали, а доходность государственных облигаций США резко выросла (что сигнализировало об оттоке капитала).

50% тариф на европейские товары не только будет иметь огромные негативные последствия для американских компаний и потребителей, но и поставит под угрозу одно из самых больших преимуществ Америки – экспорт услуг. Очевидно, что ответные меры ЕС будут направлены, среди других, против американских технологических компаний.

Более того, требование Трампа о переносе производства крупных компаний в США отражает сосредоточенность на традиционных отраслях промышленности, таких как автомобили. Но нет никаких шансов, что немецкое правительство просто будет сидеть сложа руки и позволит своим автогигантам перенести основную часть своей деятельности в США.

Опасные последствия атак Трампа на высшее образование

Атаки Трампа на Гарвард – и на высшее образование в целом – не менее вредны. Как отмечает Джейсон Фурман в Financial Times, последнее решение администрации о запрете Гарварда на обучение иностранных студентов (которые, как правило, оплачивают полную стоимость обучения) призвано поставить под угрозу его финансовое благополучие.

Но вред не ограничится одним ведущим мировым исследовательским учреждением. Бостонский регион во многом является "миникремниевой долиной". Целая инновационная экосистема – и американские инновации в целом – может быть подорвана.

Отныне студенты, ученые и исследователи со всего мира дважды подумают, прежде чем искать профессиональные возможности в США.

В своей работе по региональному экономическому возрождению в Великобритании я долгое время вдохновлялся северо-востоком Америки. В учебниках по экономике 1960-х и 1970-х годов считалось, что этот регион находится в необратимом промышленном упадке, подобно северной Англии и некоторым частям континентальной Европы сегодня. Но благодаря своим университетам мирового класса, в частности Гарварду, остальной части Лиги плюща и Массачусетскому технологическому институту, он стал одним из самых динамичных и процветающих регионов США. Неужели Трамп действительно хочет закрыть этот двигатель роста?

Трамп ослабляет доллар

Это возвращает нас к доллару. Капризное, саморазрушительное поведение администрации Трампа быстро подрывает как циклические, так и структурные перспективы доллара. Размышляя о структурной стороне, я разработал метод оценки "справедливой стоимости", который сосредотачивается как на относительных ценах, так и на относительной производительности.

Что показывает нам этот показатель? Подрывая передовые исследовательские институты, которые стимулируют производительность, и проводя политику, повышающую уровень цен, Трамп ослабляет долгосрочную справедливую стоимость доллара.

Ухудшая ситуацию, игнорируя и подрывая институты, лежащие в основе верховенства права – а следовательно, и американской демократии и экономики – он вызывает постоянные сомнения относительно управления США, а следовательно, и относительно пригодности доллара как доминантной резервной валюты.

С циклической стороны, постоянно создавая неопределенность и новые инфляционные риски, Трамп подрывает краткосрочные перспективы экономики США. Хотя часть меня считает, что доллар, безусловно, должен восстановиться (учитывая, насколько резко он упал), также возможно, что он уже восстановился. Время покажет, было ли это то, что мы наблюдали в течение последних нескольких недель, когда его дальнейшее падение остановилось.