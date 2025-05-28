24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Чому Трамп збільшує мита для ЄС

Можна сумніватися, що Трамп врахував наслідки цих непередбачуваних дій, особливо стосовно долара. У березні я спростував загальноприйняту думку про те, що тарифи будуть сприятливими для долара, оскільки очікував, що будь-який ефект зміцнення буде більш ніж компенсований ударом по довірі до США. Я мав рацію, і все ж Трамп зараз подвоює ставку на ту ж саму поведінку.

Читайте також Як ілюзії Трампа щодо Путіна ведуть до нових геополітичних катастроф

Змінивши свою тарифну "стратегію" в середині квітня, президент США ненадовго переконав ринки повірити, що існує "оподаткування Трампа" для захисту ринків облігацій та акцій. Але тепер Трамп спонтанно вирішив, що ЄС заслуговує на ще більший загальнонаціональний тариф, ніж він спочатку пропонував, хоча політик уже видав ще одну заяву про відтермінування 50% мита до 9 липня.

Єдина причина, чому Трамп підвищує тарифи для Європейського Союзу, полягає в тому, що він втратив терпіння до європейських торгівельних переговорників. Але будь-хто, хто брав участь у тривалих і виснажливих переговорах щодо Brexit, міг би сказати йому, що ЄС любить заглиблюватися в деталі.

Європейці – висококваліфіковані торгівельні переговорники, і вони навряд чи погодяться на химерну угоду, яка просто дозволяє Трампу приписувати собі досягнення. Зрештою, це означало б прийняття вищої базової тарифної ставки – як це зробили США з Великою Британією.

Враховуючи розмір економіки ЄС та залежність від неї американських транснаціональних корпорацій, я не розумію, як Трамп зможе підтримувати свою нову агресивну позицію. Якби він це зробив, реакція ринку, ймовірно, відображала б те, що ми бачили на початку квітня, коли американські акції різко впали, а дохідність державних облігацій США різко зросла (що сигналізувало про відплив капіталу).

50% тариф на європейські товари не лише матиме величезні негативні наслідки для американських компаній та споживачів, але й поставить під загрозу одну з найбільших переваг Америки – експорт послуг. Очевидно, що заходи у відповідь ЄС будуть спрямовані, серед інших, проти американських технологічних компаній.

Ба більше, вимога Трампа щодо перенесення виробництва великих компаній до США відображає зосередженість на традиційних галузях промисловості, таких як автомобілі. Але немає жодних шансів, що німецький уряд просто сидітиме склавши руки та дозволить своїм автогігантам перенести основну частину своєї діяльності до США.

Небезпечні наслідки атак Трампа на вищу освіту

Атаки Трампа на Гарвард – і на вищу освіту в цілому – не менш шкідливі. Як зазначає Джейсон Фурман у Financial Times, останнє рішення адміністрації про заборону Гарварду на навчання іноземних студентів (які, як правило, сплачують повну вартість навчання) покликане поставити під загрозу його фінансовий добробут.

Але шкода не обмежиться одним провідним світовим дослідницьким закладом. Бостонський регіон багато в чому є "мінікремнієвою долиною". Ціла інноваційна екосистема – і американські інновації в цілому – може бути підірвана.

Відтепер студенти, науковці та дослідники з усього світу двічі подумають, перш ніж шукати професійні можливості в США.

У своїй роботі з регіонального економічного відродження у Великій Британії я тривалий час надихався північним сходом Америки. У підручниках з економіки 1960-х і 1970-х років вважалося, що цей регіон перебуває у незворотному промисловому занепаді, подібно до північної Англії та деяких частин континентальної Європи сьогодні. Але завдяки своїм університетам світового класу, зокрема Гарварду, решті частини Ліги плюща та Массачусетському технологічному інституту, він став одним із найдинамічніших і процвітаючих регіонів США. Невже Трамп справді хоче закрити цей двигун зростання?

Трамп послаблює долар

Це повертає нас до долара. Примхлива, саморуйнівна поведінка адміністрації Трампа швидко підриває як циклічні, так і структурні перспективи долара. Розмірковуючи про структурний бік, я розробив метод оцінки "справедливої вартості", який зосереджується як на відносних цінах, так і на відносній продуктивності.

Що показує нам цей показник? Підриваючи передові дослідницькі інститути, які стимулюють продуктивність, та проводячи політику, що підвищує рівень цін, Трамп послаблює довгострокову справедливу вартість долара.

Погіршуючи ситуацію, ігноруючи та підриваючи інституції, що лежать в основі верховенства права – а отже, й американської демократії та економіки – він викликає постійні сумніви щодо управління США, а отже, і щодо придатності долара як домінантної резервної валюти.

З циклічного боку, постійно створюючи невизначеність та нові інфляційні ризики, Трамп підриває короткострокові перспективи економіки США. Хоча частина мене вважає, що долар, безумовно, має відновитися (враховуючи, наскільки різко він впав), також можливо, що він вже відновився. Час покаже, чи це було те, що ми спостерігали протягом останніх кількох тижнів, коли його подальше падіння зупинилося.