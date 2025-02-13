И близко не капитуляция: политолог четко разъяснил, что готовит Трамп для Украины

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызвал панику не только в Украине, а в Европе. Впрочем, на самом деле причин для волнения нет, ведь позиция президента США остается такой, что была днем ранее.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Тарас Загородний. К тому же этот разговор вряд ли изменил позицию российского диктатора. Ведь Кремлю не нужны никакие переговоры.

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Чего на самом деле Трамп хотел достичь разговором с Путиным

На самом деле Трамп хочет остановки огня по линии разграничения, о чем говорилось ранее. По мнению политолога, история с редкоземельными металлами – это виртуальная торговля, потому что неизвестно имеет ли Украина вообще эти металлы в достаточном количестве.

Трамп готовит обоснование для собственного электората, почему он будет помогать Украине. Ничего в целом не изменилось. Я не понимаю, что за истерика якобы кто-то готовит кому-то капитуляцию,

– сказал Загородний.

Трамп прежде всего заставляет европейцев больше тратить на оборону и становиться их более самостоятельными. Публикации о том, что якобы были достигнуты какие-то договоренности направлены прежде всего на Европу. Европейцы сразу же проснулось и начали кричать, мол, мы тоже должны вступать в переговоры.

Готова ли Россия остановить войну

В Институте изучения войны, проанализировав заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова и заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева после разговора Путина с Трампом, сделали вывод, что Кремль стремится диктовать свою волю Западу и не заинтересован в компромиссе.

В то же время экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который был при первой каденции Трампа, говорит о том, что в Кремле сейчас "пьют водку из горла", потому что фактически телефонный звонок Трампа к российскому диктатору является капитуляцией перед Кремлем и в Москве это восприняли, как большую дипломатическую победу.

Кремлю, со слов политолога, не нужны никакие переговоры. Путин по-прежнему настаивает на своих условиях. Однако Трамп не сказал, что готов пойти на уступки России. Тем более он не запретил Украине, например, бить по российской территории, как намекала предыдущая администрация, мол, НПЗ – это гражданская инфраструктура, или снял санкции с России.

Привыкайте к американскому стилю эпистолярного жанра – сначала рассказывать, как ты любишь человека, а потом мелким шрифтом, как я тебя прибью, если ты не ответишь на любовь,

– добавил Загородний.

Он подытожил, что все зависит от Украины. Когда в США говорят, например, что будут вести переговоры с Россией, то Украина должна штамповать ракеты и бить по российской территории. Тогда мы будем управлять переговорами.

К слову, сразу после разговора с Путиным президент США позвонил Владимиру Зеленскому. Лидер США отметил, что его разговор с президентом Украины прошел очень хорошо. По словам Трампа, и Путин, и Зеленский хотят мира.