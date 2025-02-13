Возмущен реакцией медиа: как министр обороны США оценил разговор Трампа с Путиным

Главу Пентагона Пит Гегсета очень возмутила реакция медиа на разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которые пишут о том, что США якобы покинули Украину и идут на уступки России.

Об этом сообщил ведущий 24 Канала Даниэль Ткие, который присутствовал на пресс-конференции американского министра обороны в Брюсселе. Во время своего выступления Гегсет несколько раз повторил, что Дональд Трамп действительно имеет силу завершить войну в Украине.

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Что разозлило министра обороны США

Во время пресс-конференции глава министерства обороны США заявил, что Трамп будет действовать только с позиции силы и заверил, что речь не идет о каких-либо уступках со стороны Соединенных Штатов. Он пообещал, что Украина обязательно будет привлечена к переговорному процессу.

По словам министра обороны США, американская помощь для Украины будет частью соглашения о прекращении огня. В команде Трампа будут обсуждать, в каком формате это дальше будет продолжаться.

Обратите внимание! В Bloomberg написали, что худший страх Владимира Зеленского сбывается – условия мирного урегулирования согласовываются за его спиной. А в NBC News считают, что недавний телефонный разговор Трампа с Путиным снова позволил диктатору выйти на мировую арену.

В то же время Гегсет отметил, что сейчас помощь Киеву от Вашингтона продолжает поступать благодаря средствам, которые Конгресс утвердил еще в 2024 году. А вот судьба будущих траншей будет решаться на Мюнхенской конференции.

Впрочем, во время своей речи американский министр сделал возмутительное заявление, мол, в период с 2016 по 2020 годы, как раз когда Трамп был президентом, он не заметил российской агрессии. Хотя на самом деле в это время армия России продолжала обстреливать украинские города на Востоке.

Гегсет во многом обвинял демократов. Кроме этого, раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что они не фокусировались на противодействии Китаю.

Почему США заставляют Европу вооружаться

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Европа увеличивала расходы на оборону до 5% от ВВП и в будущем могла сама себя защитить. Глава Пентагона сказал, что США хотят, чтобы Европа больше тратила на оборону и имела большую способность в оборонном плане, ведь нужно себя защищать не словами или дипломатическими форумами.

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Сейчас ведутся переговоры о том, насколько проценты от ВВП будут увеличиваться расходы на оборону. Соединенные Штаты будут в дальнейшем в НАТО при условии, если европейские страны будут тратить больше на оборону, покупать больше американского оружия и снарядов. Важно, что Хэгсет не анонсировал сокращение американского контингента или вывода этих войск из европейских государств.

Министр обороны Швеции в разговоре с ведущим 24 Канала признал, что Европа должна больше делать, ведь учитывая агрессивную войну России против Украины, нужно больше инвестировать в оборону и увеличивать производственные мощности.

Это экономически выгодно Соединенным Штатам. Ведь большую часть оружия европейские государства будут закупать в американских оборонных компаниях,

– объяснил Ткие.

Также есть моральная сторона. На самом деле американцы считают, что это просто нечестно, что США тратят огромные средства на поддержку на инвестиции на оборону, а европейцы пользуются этим зонтиком безопасности и взамен направляют эти средства не на военные нужды.

Еще одна причина, почему США сейчас подталкивают Европу взять на себя основную миссию по защите Европы – Вашингтон планирует больше фокусироваться на Китае, в частности на сдерживании Китая от нападения на Тайвань.