Трамп покинул зал суда после предъявления обвинений: известна дата следующего заседания
Источник:CNN
Бывший президент США Дональд Трамп покинул зал суда после того, как ему предъявили обвинение. Он не дал ни одного комментария и сразу же отправился в свой кортеж.
Дональд Трамп не признает себя виновным. Формальный арест с бывшего президента сняли.
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Следующее заседание назначили на декабрь
Дональд Трамп отказался общаться с журналистами, покидая зал суда в Нью-Йорке. Из суда бывший президент отправился на собственном кортеже.
Трамп покидает зал суда / Фото WCBS
Тем временем суд назначил новую дату очного заседания, которое состоится через 8 месяцев – 4 декабря 2023 года .
После заседания суда адвокат бывшего президента США Тодд Бланш заявила, что его клиент разочарован и расстроен из-за предъявленных ему обвинений. Свою вину Трамп отрицает, а адвокаты намерены бороться за снятие всех обвинений.
Дональда Трампа обвиняют в том, что перед выборами 2016 года он через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.
30 марта суд Нью-Йорка предъявил бывшему президенту соответствующие обвинения. Однако Дональд Трамп отверг такие обвинения. По мнению бывшего президента, суд против него – это "политическое преследование".
Сегодня, 4 апреля, Дональда Трампа был взят под арест до предъявления ему обвинений перед началом суда в Нью-Йорке, однако этот арест был более формальным. В зале суда Трамп отверг все 34 пункта обвинений.