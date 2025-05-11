Катар подарит Трампу "летающий дворец" за 400 миллионов долларов, – ABC News

На следующей неделе Дональд Трамп планирует посетить Катар. Королевская семья уже приготовила для американского гостя подарок. Президенту США презентуют сверхроскошный Boeing 747-8 jumbo jet.

Ожидается, что американский лидер будет перемещаться на нем до завершения своей каденции, после чего самолет будет передан в собственность президентской библиотеки Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Настоящий "летающий дворец"

Трамп уже осмотрел самолет, известный как "летающий дворец" из-за своей роскошной комплектации, когда тот стоял в аэропорту Вест-Палм-Бич в феврале.

В Белом доме заявили, что принятие дорогостоящего подарка от иностранного государства является законным. Там говорят что это не нарушает законов о взяточничестве или Конституционного запрета на принятие подарков "от любого короля, принца или иностранного государства" чиновниками США.

Генеральный прокурор Пэм Бонди и главный юрист Белого дома Дэвид Уоррингтон пришли к выводу, что юридически допустимо дарить самолет с условием передачи его в собственность президентской библиотеки Трампа до завершения его срока.

Известно, что сначала самолет будет передан ВВС США, которые переоборудуют 13-летний самолет в соответствии с военными стандартами, необходимых для транспортировки президента США.

После этого самолет будет передан Фонду президентской библиотеки Трампа не позднее 1 января 2029 года, а все расходы на передачу будет покрывать ВВС США.

По оценкам экспертов авиационной отрасли, стоимость самолета, который получит Трамп, составляет около 400 миллионов долларов - и это без учета дополнительного оборудования для защищенной связи, которое необходимо установить для безопасной транспортировки главнокомандующего.