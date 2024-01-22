Трамп не успокаивается: пообещал завершить войну в Украине еще до возвращения в Белый дом

Дональд Трамп продолжает разбрасываться заявлениями о войне в Украине. В этот раз он заверил, что сможет закончить ее еще до того момента, когда официально зайдет в Белый дом.

Это он подчеркнул во время своей встречи с поклонниками в штате Нью-Йорк, передает 24 Канал. Дональд Трамп дал обещание, что остановит войну еще до инаугурации, если, конечно же, одержит победу на президентских выборах.

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Пообещал завершить войну

Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы это урегулируем, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Бывший президент США также подчеркнул, что Европе нужно будет нарастить расходы на Украину, чтобы сравниться с США. Мол, сейчас суммы не сравнимы. Дональд Трамп бросил упрек в сторону Европы. Он заявил, что Европа якобы в 10 раз меньше денег направила нашему государству.

Зеленский пригласил Трампа в Украину

Собственно, мы не в первый раз рассказываем об обещаниях Дональда Трампа закончить войну, развязанную Россией. Раньше он кичился, что сможет справиться с ней "очень быстро".

Накануне Владимир Зеленский заявил, что будет очень рад видеть Дональда Трампа в Киеве. Правда, он назвал условие, при котором бывший президент США должен совершить свой визит. По его словам, одиозный политик должен прибыть при условии, что сможет в течение 24 часов остановить войну.

Да, пожалуйста, Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев... Если можно остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать в Киев в любой день, когда я буду здесь,

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что если у Дональда Трампа действительно есть "формула", которая позволит прекратить войну в нашей стране, то пусть ею он и поделится.

Украинский лидер еще раньше, в контексте заявлений Трампа, заявил: "сначала подумай, а потом скажи". Он также подчеркнул, что когда Дональд Трамп был президентом США, он завершить войну на Востоке не помог, хотя и имел на это время. Владимир Зеленский сказал, что у него, очевидно, были другие приоритеты.