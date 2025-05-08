Трамп поздравил первого в истории американского Папу Римского с избранием

Новым Папой Римским стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который взял имя Лев XIV. Нового понтифика уже успел поздравить Дональд Трамп.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента США в соцсети Truth Social.

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Что написал Трамп в поздравлении новому Папе Римскому

Президент Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который был назначен Папой Римским – Львом XIV.

Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какой восторг и какая большая честь для нашей страны,

– сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что с нетерпением ждет встречи с Папой Львом XIV. По словам главы Белого дома, это будет – очень важный момент.



Дональд Трамп поздравил Льва XIV с избранием на пост Папы Римского / Скриншот с аккаунта президента США в Truth Social

К слову, имя нового Папы Римского стало известно после того, как из дымохода Сикстинской капеллы пошел белый дым. Это означало, что на конклаве кардиналы согласились с кандидатурой понтифика.

Само избрание произошло на второй день конклава. До этого 7 мая и в первой половине 8 мая были неудачные голосования, поэтому из Сикстинской капеллы шел черный дым.