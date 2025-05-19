Трамп позвонит и Зеленскому после разговора с Путиным, - Белый дом

Уже вечером 19 мая Дональд Трамп должен поговорить с Путиным. После этого разговора президент США позвонит и Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Когда Трамп позвонит Зеленскому сегодня

Точное время не известно. Вероятно, это произойдет сразу после разговора Трампа с Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: Трамп позвонит Владимиру Зеленскому после разговора с Путиным. Также она пообещала публичные заявления по результатам обоих звонков – их или сделает сам Трамп, или зачитает Ливитт.

"Я думаю, что могу подытожить внешнеполитическую повестку дня президента двумя словами – Америка превыше всего. А это означает, что американский народ и американские налогоплательщики на первом месте. И именно поэтому президент движется так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец этим конфликтам как в Израиле, так и в Газе, а также российско-украинской войне", – сказала пресс-секретарь.