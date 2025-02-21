Предатель, – Стивен Кинг отреагировал на заявления Трампа об Украине и Зеленском

Дональд Трамп, а также члены его команды, сделали ряд антиукраинских заявлений. Глава США продолжает подыгрывать Путину, не решаясь его назвать агрессором.

В частности, стало известно, что чиновники из администрации Трампа изрядно "поработали" над проектом текста совместного заявления стран "Большой семерки" по поводу 3-летия полномасштабного вторжения. Американцы вытащили из него все упоминания о том, что Россия – агрессор, а Украина – жертва вторжения, передает 24 Канал.

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Кинг разозлился на Трампа

В последних своих заявлениях Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором" и фактически обвинил Украину в начале войны. Стивен Кинг не выдержал такой наглости. После длительного перерыва американский писатель сделал новый пост в соцсети "Х".

Просто хотел сказать, что Трамп – предатель и придурок, который обожает Путина!,

– говорится в заметке у Кинга.

Не забыл писатель и о друге Трампа – Илоне Маске. Он – то же, что и Трамп только в квадрате, заметил Кинг.

Напомним, что Маск и раньше не сдерживал себя в высказываниях относительно Украины и ее президента. В течение последних дней он продуцировал сплошную чушь о Зеленском.