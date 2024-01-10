Кстати, НАТО мертво, – Трамп объяснил, что США "никогда" не сделают ради ЕС

Еврокомиссар рассказал о разговоре Дональда Трампа с Урсулой фон дер Ляен. Во время своей каденции 45-й президент США сделал Евросоюзу важное предупреждение.

Еврокомиссар Тьерри Бретон поделился деталями разговора бывшего президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. По его словам, эта беседа прошла в 2020 году на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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Что наговорил Трамп

По словам Бретона, когда Трамп был президентом, он в частном порядке сказал главе Еврокомиссии, что США не придут на помощь Евросоюзу в случае военного нападения на ЕС. Сам еврокомиссар утверждает, что тоже присутствовал на мероприятии в Давосе. Он назвал эту встречу напряженной.

Кстати, НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО. И, кстати, вы должны мне 400 миллиардов долларов, потому что вы не заплатили, немцы, то, что должны были заплатить за оборону,

– процитировал Бретон бывшего американского лидера.

Бретон рассказал эту историю 9 января в Европейском парламенте. Вспоминая ту встречу, еврокомиссар назвал заявление Трампа "большим тревожным звоночком". Он предположил, что этот политик может вернуть себе президентское кресло.

Что говорят эксперты о выборах президента США

Политолог из США Рамиз Юнус в разговоре с 24 Каналом недавно заметил, что не факт, что Трамп сразится с Джозефом Байденом за президентское кресло. По его словам, большинство американцев не хочет видеть обоих политиков в должности главы государства. Из-за этого могут появиться новые кандидатуры.

Ранее американский общественный и политический деятель и депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин объяснял, почему еще одна победа Трампа на выборах может оказаться опасной. По его словам, этот политик с высокой вероятностью поможет Владимиру Путину. Он назвал Трампа любителем российских денег и диктаторов.

Недавно политолог Николай Давидюк отметил, что возможное снятие Дональда Трампа с выборов не принесет Джозефу Байдену автоматической победы. Стать новым президентом США может и кто-нибудь из других кандидатов, а результаты этих выборов повлияют на российско-украинскую войну.

, Тьерри Бретон отвечает за промышленную политику ЕС и оборонную повестку дня. Он настаивал, чтобы Евросоюз усилил свои возможности самообороны на фоне полномасштабного вторжения России в Украину и призывал создать фонд на 100 миллиардов евро, чтобы нарастить производство вооружения.