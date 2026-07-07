Трамп прибыл на саммит НАТО в Турции

Президент США Дональд Трамп прибыл в Турцию для участия в саммите НАТО. Ожидается, что он встретится с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщают Clash Report.

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Что известно о прибытии Трампа в Анкару?

Президент США Дональд Трамп прибыл в Турцию, где 7 – 8 июля проходит саммит НАТО. В течение двух дней лидеры стран Альянса будут обсуждать вопросы евроатлантической безопасности, оборонного сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины.

Одним из главных событий саммита может стать встреча Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что переговоры пройдут 8 июля на полях саммита в Анкаре. Ранее Зеленский заявил, что на саммите планирует провести ряд двусторонних встреч с лидерами государств-партнеров. Среди ключевых тем переговоров – усиление украинской противовоздушной обороны, военная помощь, поставка ракет и развитие совместных оборонных проектов.

Ранее CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп отправился на саммит НАТО в Анкаре без особого энтузиазма. По данным телеканала, он и дальше скептически относится к роли Альянса и считает, что европейские союзники недостаточно поддерживают США, из-за чего атмосфера перед саммитом остается напряженной.

Напомним, Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО 7-8 июля. Украина рассчитывает на решение об усилении ПВО, новой военной помощи, в том числе до 70 миллиардов евро в 2026 – 2027 годах, а также проведении почти 20 двусторонних встреч, включая ожидаемые переговоры с президентом США Дональдом Трампом.