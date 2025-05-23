Власть без конца: Трамп опубликовал видео с намеком на свое бессмертие и "вечное" правление

Президент США Дональд Трамп опубликовал новое провокационное видео. В нем он намекнул на свое "вечное" президентство.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

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Что изобразил Трамп в новом насмешливом видео

Трамп опубликовал новое видео, в котором намекнул на свое "вечное" пребывание у власти. В ролике появляется обложка журнала Time с заголовками вроде "Трампизм переживет Трампа" и о "силе поддержки Трампа".

Трамп намекает на "вечное" пребывание у власти: смотрите видео

Также на обложке демонстрируются годы, в которые 79-летний Трамп якобы снова может стать президентом – числа стремительно увеличиваются вплоть до 90 000 года.

Обратите внимание! Конституция США предусматривает, что президент Соединенных Штатов может занимать должность не более двух сроков. В 1951 году Конгресс США принял 22-ю поправку, в которой говорится, что ни одно лицо не может быть президентом более восьми лет. Это произошло после беспрецедентного президентства Франклина Д. Рузвельта, которого избирали на третий и четвертый сроки в 1940 и 1944 годах соответственно.

Напомним, что в конце февраля Трамп уже публиковал ИИ-видео о превращении Сектора Газа в элитный курорт. В частности в нем можно заметить золотую статую президента США.