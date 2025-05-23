Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.

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Що зобразив Трамп у новому глузливому відео

Трамп опублікував нове відео, в якому натякнув на своє "вічне" перебування при владі. У ролику з'являється обкладинка журналу Time з заголовками на кшталт "Трампізм переживе Трампа" та про "силу підтримки Трампа".

Трамп натякає на "вічне" перебування при владі: дивіться відео

Donald Trump Truth Social 05.22.25 03:53 PM EST pic.twitter.com/SBgWHunvAw — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 22, 2025

Також на обкладинці демонструються роки, у які 79-річний Трамп нібито знову може стати президентом – числа стрімко збільшуються аж до 90 000 року.

Зверніть увагу! Конституція США передбачає, що президент Сполучених Штатів може обіймати посаду не більше двох термінів. У 1951 році Конгрес США ухвалив 22-гу поправку, у якій йдеться, що жодна особа не може бути президентом понад вісім років. Це сталося після безпрецедентного президентства Франкліна Д. Рузвельта, якого обирали на третій і четвертий терміни у 1940 і 1944 роках відповідно.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Трамп вже публікував ШІ-відео про перетворення Сектору Гази в елітний курорт. Зокрема у ньому можна помітити золоту статую президента США.