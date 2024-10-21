"Удар по центру Москвы": Трамп рассказал о своих угрозах Путину из-за Украины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину из-за войны в Украине. Он пообещал ударить по центру российской столицы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Как Трамп пригрозил Кремлю

Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой Москвы,

– рассказал он об угрозах Путину.

Политик добавил, что также произнес следующее: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора".

Трамп не стал уточнять, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор.

Напомним, что кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что "очень хорошо ладит с Владимиром Путиным". Кроме этого, он даже заявил, что кремлевский диктатор предупреждал его о вторжении в Украину.