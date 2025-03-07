Почти прорыв: Трамп интересно смягчил риторику по некоторым вопросам

Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение возможно, если на него согласится не только Украина, но и Россия. Если Владимир Путин не сядет за стол переговоров, тогда США введут мощные банковские санкции и тарифы.

Лучшее влияние на главу Кремля – это вводить мощные санкции. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что также важно при этом вернуть поставки оружия в Украину.

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О чем свидетельствует заявление Трампа

Появление сообщения Дональда Трампа является симптоматичным и показательным. Он пытался максимально надавить на Украину, заставить подписать соглашение и представить это как личную победу. Но эта история не сработала. Россия не пошла на выполнение условий, которые озвучили в США.

Мы же видим, что на уровне официальных заявлений Путин не собирается идти на уступки. Они вообще очень нагло себя ведут. Возможно, Трамп понял, что надо начинать играть на две стороны, потому что давление на Украину выглядит очень плохо и делает его непопулярным в глазах многих людей,

– отметил политолог.

Даже было заявление от представителей республиканской партии, которые попросили его срочно восстановить всю военную помощь для Украины. Они сказали, что если задержка продолжится, то поставки будет сложно восстановить. К тому же это повлияет на ситуацию на фронте, а Украина будет иметь худшие возможности для начала переговоров.

Возможно, кто-то сегодня первым пробился к Трампу и смог ему подать эту информацию. А по ее результатам он написал пост,

– сказал Игорь Рейтерович.

Судя по поведению президента США, на его заявления имеют влияние люди, которые с ним находятся. Он часто делает поспешные выводы, на основе того, что услышал. А уже на следующий день выходит с кардинально другими позициями.

Почему Трамп изменил свое мнение

Это может быть связано с тем, что у него появилось больше информации, ситуация стабилизировалась, сформировалась повестка дня, график приема. Возможно, определенный результат дает работа его аппарата.

Этот пост сам по себе выглядит едва как не прорыв, особенно на фоне всего того, что Трамп делал в течение последней недели,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Поэтому есть надежда, что глава США наконец начал получать информацию и изменит одностороннее давление на Украину, ведь давить нужно именно на агрессора.