Зеленский ответил на угрозы Трампа ввести санкции против Украины

Недавно Дональд Трамп сравнил российско-украинскую войну с "детской дракой". Также президент США предположил, что может быть готов ввести санкции против обеих стран.

В интервью ABC News президент Зеленский заявил, что "против Украины уже много всего было от россиян, поэтому ничего не хочется от США", передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский

Глава государства напомнил, что Украина поддержала все предложения, поступившие от США относительно прекращения огня, а также любые форматы мирных усилий, которые могли бы приблизить к этому.

"Здесь не нужно искать баланс между нами и россияне, только россияне не хотят закончить войну", – объяснил президент. Он добавил, что США должны ввести санкции против Москвы за отказ от мира.

Напомним, что Дональд Трамп говорил о том, что введет санкции против Кремля, когда поймет, что война не остановится. Он уточнил, что США будут действовать жестко в отношении обеих сторон конфликта.