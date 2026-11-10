Давление на Украину вместо России: что на самом деле стоит за действиями Трампа и к чему это приведет

Заявления Дональда Трампа о войне в Украине, которые фактически ставят Киев и Москву на один уровень ответственности, могут свидетельствовать о попытке Белого дома оправдать российские преступления и заставить жертву агрессии пойти на уступки. В то же время совместные мероприятия украинской и российской делегаций в Вашингтоне, обещания большого мирного соглашения и разговоры об энергетическом перемирии вызывают вопросы относительно истинных нам

Заявления Дональда Трампа о войне в Украине, которые фактически ставят Киев и Москву на один уровень ответственности, могут свидетельствовать о попытке Белого дома оправдать российские преступления и заставить жертву агрессии пойти на уступки. В то же время совместные мероприятия украинской и российской делегаций в Вашингтоне, обещания большого мирного соглашения и разговоры об энергетическом перемирии вызывают вопросы относительно истинных намерений американской администрации. Однако без реального давления на Кремль любые договоренности могут лишь дать России время на подготовку новых атак.

Украинская журналистка и медиа-консультант Razom for Ukraine Екатерина Лисунова объяснила 24 Каналу, почему администрация Трампа оказывает давление именно на Украину, как встреча в Белом доме помогает Кремлю и стоит ли рассчитывать на новое большое соглашение с участием Европы. Также журналистка оценила перспективы энергетического перемирия, объяснила, почему Россия не заинтересована в прекращении войны и как победа демократов на промежуточных выборах может изменить политику США в отношении Украины.

Почему Белый дом оказывает давление именно на Украину

Трампа спросили, обсуждал ли он с посланником Путина Кириллом Дмитриевым российские атаки на гражданских лиц в Украине, однако он вместо этого упомянул о гибели мирных жителей в России. Какова была ваша реакция на такой ответ и не свидетельствует ли она о том, что Трамп считает Украину и Россию в равной степени ответственными за войну?

Я думаю, что на данном этапе такие заявления, которые мы уже неоднократно слышали, – это, по сути, отбеливание российских преступлений, ужасных и бесчеловечных российских преступлений. Мы говорим об изнасилованиях детей, убийствах мирных жителей – это то, о чем даже говорить отвратительно.

И использование этого нарратива о "обеих сторонах", утверждение, что обе стороны виновны, обе стороны гибнут и должны остановиться, – это, по сути, нарратив для оправдания российских преступлений.

Это ставит жертву и агрессора на один уровень, что просто неправильно. Это неправда. Если говорить об информации, если мы оперируем чистыми фактами. Как вы только что отметили, украинцы никогда не целились в российских гражданских лиц, никогда не проводили атаки на места, где находились российские мирные жители. Это чистый факт, это общеизвестный факт, который очень легко проверить.

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В современном мире все буквально зафиксировано на видео, это самая освещаемая онлайн-война в истории человечества. И очень легко проверить, что это просто неверно, если мы говорим о фактах. Поэтому я рассматриваю такие заявления как нарратив, оправдывающий российские преступления.

Как в Вашингтоне восприняли встречу украинской и российской делегаций в Белом доме, в частности присутствие российских чиновников, находящихся под санкциями, и теплый прием обеих сторон Меланией Трамп? Может ли такая атмосфера способствовать новым договоренностям между Украиной и Россией?

Я имею в виду, что если надежда на новые договоренности и есть, то россияне нарушат их сразу же после подписания. Такая историческая практика. Поэтому я думаю, что украинцы не наивны в этом вопросе. Вопрос в том, настолько ли западный мир до сих пор наивен, чтобы доверять "русскому миру".

Я бы сказал, что все действия, все поступки, заявления, которые мы видели вчера и о которых мы говорили – это отбеливание российских преступлений, когда жертву и агрессора ставят в один ряд, – это именно то, что мы видели в Белом доме, в частности с Меланией Трамп.

К слову. Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом "орденом княгини Ольги I степени" за значительный вклад в спасение депортированных украинских детей и организацию гуманитарной помощи. Награду первой леди США в Белом доме вручил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Благодаря посредничеству супруги американского президента также удалось согласовать временное прекращение огня в Олешках для проведения эвакуационной миссии.

Прежде всего, у украинцев нет другого выбора, кроме как участвовать в этом, потому что Украине нужна американская поддержка. И американцы также являются теми, кто гарантировал эту поддержку. Это не то, что украинцы требуют из ниоткуда.

Мы знаем о меморандуме и многих других обещаниях, фактически данных американцами. Поэтому ожидания украинцев в отношении американской поддержки и поддержки западных союзников вполне оправданы. И они, украинцы, буквально нуждаются в этом, и у них нет другого выбора.

Поэтому им нужно участвовать в этом событии, в этой, как вы называете, политической акции, которую мы видели, но нарративы и заявления – я повторюсь – оправдывают российские преступления. Единственный вопрос – это факт, вот как мы должны это воспринимать: мы не должны это нормализовать, но единственный вопрос, который возникает из того, что мы увидели, – это почему, почему администрация продвигает эту повестку дня.

Это также может быть следствием инерции, которую они запустили во время этой предвыборной гонки в Конгресс, когда Дональд Трамп решил, что это будет отличной кампанией – " оказывать давление на Украину " – и таким образом якобы одержать какие-то победы и достичь определенных политических успехов. Существует много теорий о том, почему эта администрация так поступает, у нас нет однозначного ответа на этот вопрос.

Одна из теорий заключается в том, что администрация считала, и, по-видимому, до сих пор считает, что оказывать давление на Украину будет гораздо легче, чем на Россию. И именно поэтому, просто оказывая давление на жертву, чтобы она сдалась, администрация Дональда Трампа может одержать какую-то политическую победу, якобы положив конец войне путем подавления жертвы и принуждения Украины к капитуляции.

Но это также свидетельствует об очень большом непонимании этого региона, о том, что, оказывая давление на украинцев, украинцы будут сопротивляться только еще сильнее. И это исторический факт, и это, по сути, то, что сделали бы многие другие страны, и это, я бы сказал, просто ошибочная политика, которую мы наблюдаем.

Как встреча в Белом доме помогает Кремлю

Не создает ли участие украинской делегации в совместных мероприятиях с россиянами впечатление, что Украина готова к нормализации отношений с теми, кто ее убивает? Не противоречит ли это международной политике давления на Россию, в частности санкциям, дипломатической изоляции и ограничениям в спорте?

Я имею в виду, что это однозначно подрывает все усилия, которые прилагают другие союзники, оказывая давление на Россию. Действия, которые мы наблюдаем со стороны американской администрации, подрывают всю проделанную работу, а этой работы и так недостаточно, и нужно было сделать гораздо больше, и даже эти небольшие шаги подрываются такими действиями, и это, по сути, правда.

Если мы говорим об украинцах, которые садятся за за столом переговоров с россиянами, то украинцы садились напротив россиян много раз. Было много переговоров, было много попыток украинцев завершить это дипломатическим путем, завершить это путем переговоров, но россияне – это единственная сторона в этих переговорах, которая не желает заканчивать эту войну, потому что Украина не является конечной целью для них. Восстановление СССР – это конечная цель для Путина, и получение новых территорий в Европе – это конечная цель для Путина.

Вот почему Украина даже не является главной причиной этой войны, и именно поэтому любые переговоры, все переговоры, которые украинцы вели также и с европейцами, никогда не заканчивались ни одним реальным соглашением со стороны России.

Большая сделка Трампа: почему ей не верят

После встречи с Кириллом Дмитриевым Трамп вновь заговорил о большой сделке с участием Украины, России и Европы. Как в Вашингтоне воспринимают эти заявления американского президента и что он на самом деле может иметь в виду?

Если мы говорим об обещаниях большой сделки, которая все решит, то на данный момент американское общество объективно воспринимает это скорее как сказку о мальчике, который кричал "волк". Мы уже слышали это много раз.

Мы много слышали о том, что к 2024 году война должна была закончиться через два дня после того, как Трамп вернется на свой пост. Чего не произошло. Я думаю, что самая большая проблема всех этих обещаний, особенно когда Трамп обещает, ну, заключить какое-то соглашение вместе с европейцами.

У этой администрации есть одна большая ошибка. Они никогда не думают о россиянах. Европейцы присоединятся к любым усилиям. Украина присоединится к любым усилиям, но Россия будет той, кто нарушит каждое обещание.

Поэтому неважно, что вы делаете среди союзников, сколько людей вы привлечете к этим усилиям. Есть только одна проблема, и это Россия. И пока администрация не начнет сосредотачиваться на реальной проблеме, война не закончится. Она будет только расширяться.

И за эти два прошедших года, к сожалению, за эти два года администрации Трампа погибло больше людей, чем раньше, и жертв было больше, чем собственно во время войны. Это факты на местах. И пока администрация не сосредоточится на истинной причине этой проблемы, на ее сути, проблема не будет решена.

Это одно, а другое – я бы сказал, что любое заявление о новом большом соглашении с участием европейцев воспринимается теми, кто поддерживает Украину, с большим подозрением, потому что для них это всегда звучит как очередная идея давления на Украину и Европу, ведь эти два года Украина сильно полагалась на европейских союзников, когда лишилась большей части поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки.

Почему перемирие не остановит Россию

Что люди в Вашингтоне думают об энергетическом прекращении огня, энергетическом перемирии между Украиной и Россией? Возможно ли это вообще? Я слышал много идей. Ну, он только что в недавнем интервью сказал, что не верит Путину. Какой сюрприз, правда? Но в любом случае, да.

Итак, по сути, он сказал, что Путин ни на что не согласится до весны и будет усиливать атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, особенно в декабре, январе и так далее. Что думают люди в Вашингтоне после этого так называемого " дизельного соглашения ", которое вообще не является соглашением с Россией?

Это сложный вопрос, потому что люди в Вашингтоне разные. Если мы говорим о сторонниках Украины, если мы говорим о самой администрации, то вы только что упомянули дизельное соглашение, которое на данный момент выглядит так, будто ни один порт не хочет принимать российский дизель, поскольку это наложит множество юридических обязательств на любую американскую компанию, которая начнет с ними дело, так как это противоречит уже принятым законам.

По крайней мере три закона противоречили этому решению Дональда Трампа. По крайней мере один закон точно содержит определенные формулировки, которые могут это разрешать, но существует как минимум один закон, который однозначно это запрещает.

Поэтому любая компания, которая получит это российское дизельное топливо, не сможет ничего с ним сделать, потому что на нее подадут в суд, и у нее возникнет множество юридических обязательств и проблем, если она это сделает. Вот почему большинство компаний на данный момент просто отказывались от тех российских судов с российским дизельным топливом. Это во-первых.

Другое дело, если мы говорим об энергетическом прекращении огня. О, вы спросили меня, что об этом думает Вашингтон. Если мы говорим об администрации, скорее всего, она рассматривает это в ключе политических выгод.

Поэтому любое прекращение огня выглядело бы так, будто администрация этого добилась, заключила это соглашение, и это принесет определенные политические дивиденды администрации Трампа. По крайней мере, они это так видят. По крайней мере, именно так они это видят, исходя из того, что мы поняли за эти два года.

Поэтому они были бы готовы сделать все, чтобы это произошло, но, во-первых, как вы только что сказали, Россия точно не прекратит нападать на Украину, пока не почувствует, что проигрывает или у нее нет сил. Если они чувствуют, что имеют преимущество, если они чувствуют, что их о чем-то просят, это означает, что они более влиятельны.

Это придает им больше силы, по крайней мере, так устроена психология Путина. Поэтому пока он чувствует, что достаточно силен, он будет продолжать эту войну. Они точно не остановятся.

Кроме того, если бы они остановились, я не думаю, что это был бы идеальный сценарий для Украины, потому что они просто все восстановят, а это будет означать, что Украина тоже остановится, а россияне восстановят все поврежденное и просто вернутся к новым атакам с новыми силами, с новой энергией, и именно этого нам следует ожидать.

Поэтому даже в этом варианте, в этом варианте соглашения мы приходим к тому же выводу. Пока вы не оказываете давления на Россию, вы не достигаете никаких целей. Вы не получите от россиян никаких обязательств что-либо делать или соблюдать какие-либо обещания.

Почему на самом деле боится Кремль после победы демократов

Европа также продолжает закупать российский газ, поэтому не может считаться полностью невиновной в вопросе энергетического сотрудничества с Москвой. В то же время Кремль не проявляет беспокойства по поводу победы демократов в США и надеется на неизменность политики Трампа. Не недооценивает ли Москва возможные последствия этих выборов?

Я имею в виду, что Москва заявляет, что она захватывает все больше территорий в Украине, хотя на самом деле потеряла больше, чем когда-либо с 2022 года. Так что это не означает, что таково реальное положение дел на местах. Россия никогда не говорит правду. В дипломатии есть только одно правило. Никогда не доверяйте русским. Это во-первых.

Во-вторых, если они публично заявляют, что совсем не боятся этого, это означает, что они, вероятно, боятся. Это, во-первых, потому что иначе они не выступили бы с таким смелым заявлением. Вот что они делают, а на самом деле они напуганы. Они говорят, что не боятся, и говорят это громко, очень громко и публично. Это их постоянная политика.

В-третьих, политическая обстановка в Соединенных Штатах точно изменится. И объективно они все еще могут полагаться на Дональда Трампа, а многие аспекты международных отношений в Соединенных Штатах находятся в руках исполнительной власти, то есть администрации.

А Конгресс в большей степени отвечает за внутренние меры, соглашения и политику, тогда как внешняя политика в большей степени находится в руках президента – исторически, по закону и т. д., поскольку он является исполнительной властью.

Но осуществлять исполнительную власть будет гораздо сложнее без поддержки Конгресса, и я уже знаю, что со стороны демократов будет много шагов, направленных на оказание давления на эту администрацию с целью оказания большей помощи Украине.

Я знаю о положении в следующем законе " NDAA, Закон о национальной обороне ", предусматривающем дополнительную помощь Украине, и пока что это выглядит неплохо. Это выглядит хорошо. Есть идеи, есть предложения от ведущих демократов добавить дополнительную помощь Украине в NDAA, чего не происходило в течение последних двух лет.

А также у них есть еще одна возможность оказать давление на администрацию. Это годовой бюджет, который также будет приниматься, что зачастую приводит к остановке работы правительства и т. п. Но это еще одна возможность для демократов оказать давление на эту администрацию. Это во-первых.

Другое дело – будет много расследований. Палата представителей имеет право на вызов в суд. Они могут вызывать людей и действительно планируют привлечь их для дачи показаний в комитетах, и речь идет о ближайшем окружении Дональда Трампа.

Мы говорим о расследованиях по фактам коррупции. Мы говорим о возможном процессе импичмента против Пита Хэгсета, министра обороны, которого сейчас называют министром войны. Да. Так что это вещи, которых мы должны ожидать с января, и это значительно затруднит любые действия этой администрации в поддержку России.

Как победа демократов изменит политику США

Значит ли победа демократов что-то для Украины в целом? Я имею в виду, может ли новый Конгресс затруднить Трампу оказание давления на Россию? То есть смягчение давления на Россию или ограничение военной помощи Киеву?

Я имею в виду три момента. Во-первых, будут предприняты шаги по оказанию большей поддержки Украине. Это один момент со стороны демократов.

Другой момент – на Дональда Трампа будет оказываться сильное давление со стороны Республиканской партии, внутри партии, из-за этого большого поражения, потому что он является лидером партии, который должен был привести их к большему влиянию, к большим достижениям, к более амбициозным целям и так далее, не так ли, почему он не сделал этого.

Он этого не достиг, и именно по этому вопросу республиканцы будут размышлять в ближайшее время, точно в течение следующих двух лет. Также будет давление со стороны доноров Республиканской партии, тех людей, которые финансируют эту партию, из-за результатов промежуточных выборов.

И последнее, на что я обращу внимание: конечно, результат промежуточных выборов зависит от экономики, от цен, а именно от цен на бензин и многих других факторов. Мы не должны недооценивать моральный компас американцев. Украина и несправедливое отношение к украинцам сыграли свою роль.

Я разговаривала с людьми на избирательных участках, когда они голосовали, и многие из них сказали, что отношение к Украине было одной из причин, по которой они сейчас голосуют за демократов, хотя в 2024 году голосовали за Трампа. Я общалась с такими людьми, и моральный компас также играет определенную роль. Конечно, это не так важно, как экономика и т. п.

Но я написала об этом в своих социальных сетях, и многие американцы ответили, что это правда. Именно это изменило их мнение. Поэтому нам не следует забывать о том, что большинство американцев поддерживают Украину.

Еще большее большинство американцев не любит Россию, а политика сближения с ней или давления на Украину непопулярна в Соединенных Штатах Америки. И мы должны понимать, что голос американского народа имеет значение и играет роль в США. Поэтому такая поддержка украинцев и этот ее аспект будут играть свою роль.