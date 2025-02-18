Трамп прокомментировал переговоры США с Россией

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и России. Дональд Трамп рассказал, как они прошли.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента США Дональда Трампа.

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Как Трамп прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии

Трамп сообщил, что переговоры США и России прошли очень хорошо. Также он отметил, что россияне хотят завершения войны.

Это бессмысленная война. Она никогда не должна была произойти. Она бы никогда не произошла, если бы я был президентом,

– добавил президент США.

Он также заявил, что после переговоров представителей России и США в Саудовской Аравии, он стал более уверенным в том, что соглашение о мирном урегулировании войны в Украине будет достигнуто.

Кроме того, Трамп признал, что на стороне России воевали войска КНДР и значительная часть из них понесла потери. Кроме того, он заявил журналистам, что "вскоре вы увидите" полные цифры потерь войск.

Также президент США заявил, что не против размещения европейских миротворцев, но американских – не будет.