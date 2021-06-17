Никто не был более жестким с Россией, чем я, – Трамп о встрече Байдена с Путиным

Дональд Трамп высказался о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве. Он убежден, что США "ничего не получили" по ее итогам.

В то же время предшественник Байдена считает, что саммит президентов был успешным для Москвы. Об этом Трамп заявил американским СМИ.

К теме Путин имел растерянный вид, – в Зеленского высказались о встрече с Байденом

45 президент США также утверждает, что администрация Байдена, мол, не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Мы (США – 24 канал) уступили сценой России и ничего не получили. Думаю, для России это был хороший день. Но не понимаю, что в результате получили мы,

– отметил Трамп.

При этом, заверил, что сам "прекрасно ладил" с Владимиром Путиным. "Но никто не был более жестким с Россией, чем я", – убежден он.

Трамп об отношениях с Россией

Политик накануне похвастался своей удачной встречей с Путиным в Хельсинки. Он утверждал, что якобы взаимопонимание с Москвой испортили демократы, а он наоборот налаживал отношения.

Байден и Путин встретились в Женеве: коротко

По итогам встречи лидеры США и России провели брифинги, общались с журналистами они отдельно. От общей пресс-конференции отказалась американская сторона.

Глава Белого дома отметил, в частности, что поддерживает территориальную целостность Украины. Он добавил, что имеет разные взгляды с Путиным на минские договоренности.

Политики вспоминали и российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме этого, они также сделали совместное заявление по ядерному оружию.