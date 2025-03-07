Трамп выбрал самый отвратительный способ, как не потерять Россию

Если отбросить эмоции и лирику, то о политике США в отношении нас и нашего региона можно сказать следующее.

После дезинтеграции СССР США пытались балансировать две задачи – как поддержать новый статус-кво путем поддержки таких государств как Украина, и как параллельно "не потерять Россию" и найти формулу сосуществования с ней. Об этом заявил Николай Белесков, информирует 24 Канал.

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Были периоды когда маятник балансировки колебался больше или в одну сторону, или в другую.

Подход "Russia first" при Буше-старшем и Уильяме Клинтоне в 1992 – 1993 годах;

заигрывание с Россией при первой каденции Буша-младшего;

"перезагрузка" при первой каденции Барака Обамы;

поиск стабильных и предсказуемых отношений с Россией при Джо Байдене в 2021 году.

Все это происходило путем пренебрежения нашими интересами и из-за чего, больше всего, страдала наша безопасность.

Если до 2014 года американским условием попыток искать формы сосуществования между США и Россией было уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, то после 2014 года и таких условий не было.

И то, что теперь пытается провернуть Трамп и Ко – это наиболее отвратительная форма попытки не потерять Россию окончательно. Это все происходит в условиях продолжающейся полномасштабной агрессии России против Украины, которая делает попытки балансировки почти невозможными. Надо что-то выбирать – и мы видим этот выбор.

P.S. Администрация Трампа 1.0 – это едва ли не единственный кейс когда попытка выстроить отношения с Россией по новому пользуясь Украиной не была возможной. Потому что было расследование о вмешательстве России в выборы 2016 года, что связывало Трампу руки. А теперь ограничений нет.