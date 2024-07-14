Кампания фактически сделана: как нападение на Трампа повлияет на выборы

На кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Известно, что два человека погибли, среди них и нападавший.

После покушения на Трампа рейтинги кандидатов существенно изменятся. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что политтехнологи Трампа теперь могут быть спокойны.

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Как покушение скажется на избирательной кампании

Вся международная пресса вышла с сообщениями о ситуации с Трампом. По поводу этого высказались республиканцы, демократы, все европейские лидеры.

Сейчас политтехнологам Трампа не надо думать, что такого экстраординарного сделать, чтобы поддержать рейтинги на том уровне, на котором они есть сейчас. А они достаточно высокие,

– отметил Валерий Клочок.

С имиджевой точки зрения политик находится в выгодном положении, а политических баллов добавила его реакция на выстрел. Теперь Трампа будут воспринимать как героя, который спасает Соединенные Штаты.

На этот инцидент даже вынужден был отреагировать его оппонент Джо Байден. Он написал, что сочувствует и обеспокоен, потому что насилию не может быть места в мире.

"Лидеры всего мира были вынуждены выражать свою позицию, а осудить Трампа за любые его высказывания теперь никто не может. Фото, где он в крови, на фоне американского флага, поднимает вверх руки – это очень красноречиво. Мне кажется, избирательная кампания уже сделана", – сказал Клочок.

Могло ли покушение быть инсценировкой

Сейчас появляется все больше деталей и вопросов. Например, сложно представить, как наемный убийца, профессиональный киллер мог не попасть с такого близкого расстояния. По сообщениям Секретной службы США говорилось о 130 метрах.

Теперь следователи должны установить все детали, но для внутренней американской аудитории событие очевидно трактуют как покушение.

Красноречивым является заявление конгрессмена-республиканца Майка Коллинза, который прямо обвинил Джозефа Байдена в том, что тот дал приказ убить Трампа. Теперь конгрессмен требует от окружного прокурора выдвинуть официальные обвинения,

– рассказал Клочок.

Тем временем Трамп уже прилетел в Нью-Джерси. Он выглядит здоровым и заявил, что на следующий день будет на съезде республиканцев, где его будут выдвигать кандидатом в президенты. Его рейтинги растут.

Однако стоит обратить внимание на одну серьезную угрозу, которая уже сейчас возникает в американском обществе. Там появляются активные подстрекатели со стороны республиканцев, которые также верят в якобы причастность Байдена к покушению. Более того, они готовы брать в руки оружие и идти в Белый дом, чтобы защищать своего кандидата.