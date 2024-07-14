Покушения и убийства лидеров США: почти каждый американский президент был под прицелом

Нападение на Трампа 13 июля непременно повлияет на американские выборы. Многие уверены, что республиканец теперь точно победит. Но в истории США это не первое покушение на президента или кандидата в президенты.

Журналисты утверждают, что эти нападения и вовсе сформировали историю США. После ранения Трампа как минимум вспоминается убийство Кеннеди, но таких покушений было значительно больше. 24 Канал собрал самые известные из них.

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Убийства американских президентов

Убийства Авраама Линкольна, Джеймса Гарфилда и Уильяма МакКинли в конце концов привели к расширению полномочий Секретной службы, а убийство Джона Кеннеди шокировало нацию и привело к усилению охраны вокруг президента. Однако Джеральд Форд стал мишенью двух громких покушений в течение 18 дней, а Рональд Рейган был серьезно ранен пулей в начале своего президентства в 1981 году. Почти каждый современный президент был мишенью. Секретная служба предотвратила почти все эти покушения, лишь некоторые из них закончились ранениями,

– пишут в Bloomberg.

Всего за 250-летнюю историю Соединенных Штатов были убиты четыре президента и ранены три. Интересно, что избиратели были обеспокоены возможным насилием, связанным с нынешними президентскими выборами. Об этом свидетельствовали данные опросов.

Знаковым для американской истории убийством стала гибель Авраама Линкольна в 1865 году. Актер Джон Уилкс Бут преследовал национального героя США почти две недели и вначале хотел похитить, но изменил планы, услышав о предоставлении афроамериканцам избирательных прав. Бут поддерживал конфедератов Юга, которые потерпели поражение от Севера в Гражданской войне. Его нашли и поймали, он умер от ран, нанесенных во время захвата.

Уильяма Мак-Кинли убили в 1901 году, а Джеймса Гарфилда – 1881 году. Обоих убийц казнили.

Джона Фицджеральда Кеннеди убили в Далласе. Стрелял Ли Харви Освальд, которого самого убили через несколько дней. Это одно из самых известных убийств мировых политиков. Споры, стоял ли кто-то за Освальдом, продолжаются до сих пор: многие не верят в официальную версию о стрелке-одиночке.

Палестинец Сирхан Сирхан застрелил младшего брата Кеннеди, Роберта Фрэнсиса Кеннеди, в 1968 году. Тот был кандидатом на праймериз от Демократической партии. Убийцу приговорили к пожизненному, он до сих пор в тюрьме. Интересно, что сын Кеннеди будет баллотироваться как независимый кандидат в президенты в 2024 году.

Вообще между убийством Линкольна и Кеннеди есть много совпадений. Например, до убийства они пережили по одному покушению, а вот второе стало роковым.

Покушения на американских президентов

Стрелка Томаса Мэтью Крукса, который едва не убил Трампа в Пенсильвании, ликвидировали. Пуля прошла в нескольких сантиметрах от головы Трампа, задев ухо. Впрочем, кандидат-республиканец довольно быстро вышел из больницы. До того в Трампа целились в 2016 году – 20-летний британец пытался отобрать пистолет у полицейского на митинге. Он признал свою вину, его депортировали. В 2017 и 2018 годах на Трампа также планировали покушения.

На Барака Обаму хотели совершить покушение белые расисты. Это было еще в 2008 году, когда Обама был еще только кандидатом. Кроме этого, был еще ряд покушений.

В Грузии в 2005 году в сторону трибуны, где стояли Джордж Буш – младший и Михаил Саакашвили, бросили гранату. Она не разорвалась.

Билл Клинтон трижды становился мишенью злоумышленников в 1994 году. Нападавшие выслеживали его во время пробежек, таранили его авто, стреляли и закладывали взрывчатку на дороге.

В Рональда Рейгана стреляли 30 марта 1981 года. Нападавший, Джон Гинкли-младший, шесть раз выстрелил в президента в Вашингтоне. Рейгана тяжело ранили, ему провели операцию. Трое других раненых тоже выжили. Хинкли находился в психиатрической больнице до 2016 года, то есть даже тогда, когда Рейгана уже не стало.

Об эпических действиях нападавших снимают фильмы

Рейган первым преодолел. Каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий. Вторым счастливчиком стал Джордж Буш-младший, что дало основания говорить, будто бы проклятие действует только до седьмого колена.

В 1975 году в Джеральда Форда дважды стреляли женщины – сначала Линетт Фромм, сторонница лидера культа Чарльза Мэнсона, а через три недели Сара Джейн Мур. Форд выжил и стал одним из тех президентов, которые прожили дольше всех.

Покушение на Никсона легло даже в основу фильма. Это неудивительно, ведь в 1971 году мужчина планировал угнать самолет и врезаться им в Белый дом.

В 1947 году Гарри Трумэну прислали по почте бомбы, а в 1950-м даже штурмовали дом, где он жил.

Покушение на Теодора Рузвельта состоялось в 1912 году. К тому времени он был уже экс-президентом и выступал с речью. От гибели его спас футляр для очков в кармане и толстый текст речи на 50 страниц. Пуля все же попала в грудь, но ее сила уже не была смертоносной. Врачи решили не извлекать ее, а нападавшего отправили в сумасшедший дом.