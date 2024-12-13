В Белом доме ответили на критику Трампа относительно ударов ВСУ американским оружием по России
Администрация Джо Байдена делает последовательные шаги, чтобы обеспечить Украине лучшие позиции на поле боя и за столом переговоров. В частности, это касается и разрешения бить ракетами по военным целям на территории России.
Об этом в ответ на критику новоизбранного главы США Дональда Трампа заявил советник Белого дома Джон Кирби, передают в Укринформе, пишет 24 Канал.
Смотрите также "Почему мы это делаем": Трамп выступил против ударов ВСУ по России американским дальнобойным оружием
Что говорят в Белом доме на критику Трампа
Представитель Белого дома указал, что не будет прибегать к спорам с избранным президентом и тем, о чем он говорит в медиапространстве.
"Могу только повторить, в чем заключалась политика и распоряжения президента Байдена", – добавил он.
Представитель действующей администрации указал, что правительство США делает все возможное, чтобы обеспечить для Украины способности защищаться дальше.
Чтобы в случае, если – и когда – дело дойдет до переговоров, президент Зеленский находился в лучшей из возможных позиций, чтобы у него было больше всего рычагов влияния, и он имел наибольший успех на поле боя,
– подчеркнул Кирби.
Это, по его словам, предусматривало также распоряжение Байдена позволить Украине применять ракетные системы большой дальности по целям на территории России. И эта политика остается в силе, отметил Кирби.