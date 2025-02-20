У Трампа будут большие проблемы: чем для него уже обернулись резкие заявления об Украине

В течение последних двух дней от Дональда Трампа прозвучал шквал критики в отношении Украины и президента Владимира Зеленского. Лидер США обвинял наше государство в якобы хищении американских средств и невозможности победить Россию.

Политический эксперт Андрей Городницкий заметил 24 Каналу, что есть 2 причины для таких абсурдных и циничных заявлений Трампа. Все они касаются его характера и опыта из прошлого.

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Какую игру затеял Трамп

По мнению политического эксперта, первая причина поведения Трампа – это то, что он очень легко поддается влиянию и манипуляциям. Такие прецеденты случались еще во время его первой каденции. Например, он говорил о выводе войск из Сирии, а потом кардинально менял свое мнение, пообщавшись с другими политиками.

Трамп привык к радикальным высказываниям и не скупился на критику даже нынешних соратников. Так во время предвыборной кампании он высмеивал Марко Рубио, который впоследствии стал госсекретарем. Поэтому вполне вероятно, что Трамп просто поддался на манипуляции России после встречи в Саудовской Аравии.

Но я скорее верю во вторую версию, которая говорит о том, что Трамп привык решать свои вопросы в агрессивной, политической манере. Он привык нивелировать своего противника прямыми оскорблениями, или запугиваниями,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Но проблема в том, что лидер США пересек "красные линии". Потому что общаться внутри Соединенных Штатов во время шоу – это одно. А говорить в такой манере к президенту страны, которая воюет в несправедливой и захватнической войне – совсем другое.

Трамп допустил серьезную ошибку

Президент США начинает понемногу это понимать, потому что после заявлений по Украине в его сторону прозвучала не менее резкая критика, даже от сторонников. Большое количество республиканцев, которые поддерживали Трампа, сейчас начинают заявлять, что он становится врагом для американцев. Демократы высказываются еще жестче и открыто говорят о том, что глава США перешел на сторону агрессора.

Но вряд ли это действительно так, потому что американцам это не выгодно. Только один штат Калифорния имеет такие же экономические показатели, как вся Россия. Поэтому предполагать, что Трамп согласится угождать россиянам точно не стоит.

Сейчас Украине важно не вступать в лишнюю полемику и не усугублять конфликт. Вскоре шквал критики прекратится, поэтому стоит продолжать углублять сотрудничество и объяснять, как все выглядит на самом деле,

– акцентировал политический эксперт.

Трамп уже понимает, что поступил неправильно и видит первые последствия. Его рейтинги начали падать. Зафиксировано снижение поддержки минимум на 10 процентов. Итак, американцам не нравятся такие действия президента. Сейчас ему придется как-то это компенсировать.

Он ошибся в том, что решил задобрить Россию и надавить на Украину. А надо было сделать наоборот. И он реально этого не понимает, поэтому у него будут большие проблемы,

– отметил Андрей Городницкий.

Сейчас все говорят о том, что войну нельзя закончить быстрыми методами, как раньше хотел Трамп. Для того, чтобы Путин согласился на условия, которых хочет Украина и весь демократический мир, – его нужно заставить силой.

Напомним, президент США назвал Владимира Зеленского "диктатором" и похвалил "успешные переговоры с Россией". Также он настоял на проведении выборов, тем самым повторив нарративы Кремля о якобы нелегитимности лидера Украины. Рейтинг Зеленского он оценил в якобы 4%, хотя реальные цифры значительно больше.

Президент Украины назвал упреки Трампа дезинформацией, которая поступает со стороны России. Он привел опрос Киевского международного института социологии согласно которому Зеленскому доверяют 57% украинцев.