Трамп рассказал, когда встретится с Путиным

Дональд Трамп рассказал, что Владимир Путин хочет с ним встретиться. Республиканец заявил, что не считает целесообразным организовывать встречу до 20 января.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на PBS News. Трамп также в очередной раз подчеркнул, что если бы он был на посту президента США, то войны в Украине не произошло бы.

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Когда Трамп и Путин могут встретиться

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным до 20 января.

Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю целесообразным, чтобы я встречался до 20 числа, которое я ненавижу, потому что вы знаете, что каждый день люди – много, погибает много молодых людей – солдат,

– заявил Трамп.

Справка. 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа на пост президента США.

Трамп также отметил, что войны в Украине никогда не должно было быть и добавил, что если бы он оставался на посту президента, она не началась бы.

Добавим, что Трамп назвал новый срок, в течение которого хотел бы остановить войну в Украине. Теперь он надеется сделать это за полгода.