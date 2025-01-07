Повідомляє 24 Канал з посиланням на PBS News. Трамп також в черговий раз наголосив, що якби він був на посту президента США, то війни в Україні не сталося б.

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Коли Трамп та Путін можуть зустрітися

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає доцільним зустрічатися з главою Кремля Владіміром Путіним до 20 січня.

Я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доцільним, щоб я зустрічався до 20 числа, яке я ненавиджу, тому що ви знаєте, що кожного дня люди – багато, гине багато молодих людей – солдатів,

– заявив Трамп.

Довідка. 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація Дональда Трампа на пост президента США.

Трамп також наголосив, що війни в Україні ніколи не повинно було бути та додав, що якби він залишався на посаді президента, вона не почалася б.

Додамо, що Трамп назвав новий термін, впродовж якого хотів би зупинити війну в Україні. Тепер він сподівається зробити це за пів року.