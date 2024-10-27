Трамп рассказал, как говорил Путину не заходить в Украину

Уже 5 ноября в США состоятся президентские выборы. Обвинения администрации Байдена в начале войны России против Украины – одна из главных составляющих предвыборной компании Трампа.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал трехчасовое интервью самому популярному в стране подкастеру Джо Рогану. В нем он упомянул о войне в Украине, пишет BBC.

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"Он бы не зашел туда"

Республиканец в очередной раз повторил, что если бы он был президентом США, то не допустил бы нападения России на Украину.

Также Трамп поделился, что перед началом вторжения все время разговаривал с Путиным. Он говорил российскому диктатору: "Владимир, ты туда не пойдешь".

Других подробностей разговоров с главой Кремля американец раскрывать не стал, потому что, мол, это было бы некорректно. Трамп предположил, что Путин сам когда-то расскажет содержание их переговоров. "Но он никогда бы туда не зашел", – заверил республиканец.

Напомним, что политик постоянно признавался, что сможет положить конец войне за 24 часа.

К слову, журналисты недавно раскрыли детали переговоров Путина и Трампа в 2017 году. Путин пытался сформировать у Трампа негативное впечатление об Украине, называя ее коррумпированной и сфабрикованной страной. Трамп спрашивал у Путина совета по Украине, и глава Кремля отговаривал его от предоставления оружия Украине, утверждая, что это будет ошибкой.