Новый пряник для Путина, – член Республиканской партии о реакции Трампа на обстрелы

Трамп выразил недовольство, комментируя ситуацию последних дней, когда Россия нанесла массированные удары по Украине. Он также заявил, что должен выяснить обманывает ли Путин относительно готовности к переговорам. Если да, тогда Белый дом "отреагирует по-другому", но на это понадобится до двух недель.

Заявление американского президента о необходимости взять еще две недели для размышлений – позорно для США. Об этом в эфире 24 Канала отметил член Республиканской партии Борис Пинкус, добавив, что Трампу надо начать действовать.

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Трамп знает, чего хочет Путин

При том, что Трамп якобы начинает разочаровываться Путиным, Пинкус выразил большое сомнение, что лидер США уже приблизился к той черте, когда прекратит разбрасываться громкими высказываниями, а перейдет к реальным действиям.

Вот эти две недели, которые он снова предлагает главе Кремля – это новый пряник для Путина. Это то, на что Путин надеется. Он будет продолжать атаковать мирных граждан Украины, инфраструктуру, солдат,

– озвучил член Республиканской партии.

Пинкус уверен, что нет необходимости выяснять еще две недели, чего хочет Путин, ведь Трамп прекрасно знает, что российский диктатор стремится получить всю Украину, а как минимум – забрать Крым; четыре области (не только те территории, которые Россия оккупировала, но и те, которые не являются под ее контролем); запретить вступление Украины в НАТО и вооружение ее армии.

"Там целый список требований. Обо всем этом Трампу известно. Если Путин пойдет на уступки, то только при условии, что эти все пункты будут выполнены. Кто на это пойдет? Трамп надеется, что Зеленский согласится? Чушь, этого никогда не будет", – озвучил Пинкус.

Лидер США начинает прозревать

Член Республиканской партии отметил, что как только Трамп начинает вроде бы угрожать Кремлю, Путин сразу тоже подбрасывает ему пряник, говоря, что он за мир и Россия готова к переговорам. Трамп за это хватается и делает шаг назад.

Беда еще и в другом. Если сегодня включить американские телеканалы, самые популярные, которые охватывают несколько десятков миллионов зрителей, все как один упрекают Трампа в том, что он настолько потерял свой авторитет, что Путин плевать хотел на его слова,

– рассказал Пинкус.

По его словам, только благодаря СМИ, конгрессменам, сенаторам Трамп начинает прозревать. Однако Пинкус считает, что американский президент еще не в полной мере осознал ситуацию, потому что до сих пор не хлопнул по столу и не сказал, что ему надоело, что его водят за нос. Он до сих пор не дал добро Конгрессу принять закон о введении санкций против России, который разработали Грэм и Блюменталь.

Пинкус подытожил, что кроме санкций, США стоит сделать еще один решительный шаг – предоставить Украине оружие, но другого качества, для возможности осуществлять наступательные операции (ATACMS, Tomahawk, самолеты F-16), и в значительном количестве, а не понемногу.