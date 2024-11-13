Трамп скоро назначит спецпосланника для переговоров о завершении войны, – Fox News

Новоизбранный президент Дональд Трамп вскоре назначит посланника мира, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Он должен найти путь к мирному урегулированию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Информацию подтвердили многие источники канала.

Смотрите также Деньги, оружие и след в истории: что может сделать Байден для Украины до прихода Трампа в Белый дом

Спецпосланник Трампа по войне в Украине

Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, кого-то с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, дойти до мирного урегулирования,

– сказал один из источников канала.

Ожидается, что эта работа не будет оплачиваемой. Fox News пишет, что с 2017 по 2019 год Курт Волкер работал специальным представителем на украинских переговорах на волонтерской основе.

По информации источников ZN.UA основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению войны от Дональда Трампа является Брайан Хук.

Что известно об администрации Трампа и надо ли бояться Украине

Трамп с молниеносной скоростью обнародует имена тех, кто пополнит его администрацию и будет консультировать его по главным вопросам. Так, стало известно, что Майкл Волтц станет советником по национальной безопасности, а Марко Рубио, наиболее вероятно, возглавит Государственный департамент США. Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм получит должность секретаря Департамента внутренней безопасности США.

Издание Politico отметило, что Киев может выдохнуть с облегчением. Там указали, что Волтц и Рубио придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа, которая ставит в приоритет США, но все еще остаются жесткими к Китаю, Ирану и России и далекими от части республиканцев, стремящихся отказаться от Украины или НАТО. В то же время политики не голосовали за помощь Украине, поскольку считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы.

Некоторые украинские чиновники также надеются, что выбор Рубио и Волтца означает, что администрация Трампа симпатизирует Украине. Также они считают, что направление Трампа на войну в Украине – не лучшая новость для Путина.