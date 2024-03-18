Трамп утверждал, что позволил демократам делать все более "дикие" заявления о содержании разговора с Зеленским, а затем "выпустил запись". По его словам, когда Нэнси Пелоси, тогдашняя спикер Палаты представителей, "услышала" эту запись, она была разъярена из-за того, что ее союзники обманули ее "ложными" описаниями звонка.

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Трампа поймали на лжи

Как отмечал Трамп, Пелоси якобы сказала своим людям: "Что вы меня втянули? Вы слышали этот разговор? Он (Трамп – 24 Канал) ничего такого не делал!"

Вместе с тем бывший президент США заверил, что ей ответили: "Давайте просто будем делать вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

История Трампа – полная выдумка. Ни одна запись его разговора с Зеленским так и не была опубликована. Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после того, как услышала запись разговора, потому что она никогда не слышала запись разговора,

– пишут в CNN.

Телефонные разговоры президентов США с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной. Вместо этого они фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и официальных лиц, которые слушают разговор.

Обратите внимание! Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, сообщил журналистам, что нет записи диалога.

О чем был телефонный разговор

Трамп пытается переписать реальность относительно телефонного разговора с Зеленским, во время которого он надавил на украинского президента. Разоблачили во лжи бывшего американского лидера журналисты издания CNN.

Собственно, бывший глава Белого дома говорил главе нашего государства проводить расследование в отношении Джо Байдена, который тогда был его потенциальным соперником на выборах президента США 2020 года.

Эта ложная история с упоминанием Пелоси, которую Трамп рассказал на своем митинге, была более драматичной версией лживых историй, что он распространял более четырех лет назад.

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На митинге в Огайо Трамп сделал многочисленные другие ложные заявления. Он рассказал версию истории с "записью", одновременно критикуя политика-демократа Адама Шиффа, который сейчас баллотируется на пост сенатора США от Калифорнии.

Кроме того, на фоне этого Трамп продвигает безосновательную теорию заговора о якобы украинском вмешательстве в выборы 2016 года.