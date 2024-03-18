Трамп стверджував, що дозволив демократам робити все більш "дикі" заяви про зміст розмови зі Зеленським, а потім "випустив запис". За його словами, коли Ненсі Пелосі, тодішня спікерка Палати представників, "почула" цей запис, вона була розлючена через те, що її союзники обдурили її "неправдивими" описами дзвінка.

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Трампа зловили на брехні

Як зазначав Трамп, Пелосі нібито сказала своїм людям: "Що ви мене втягнули? Ви чули цю розмову? Він (Трамп – 24 Канал) нічого такого не робив!"

Разом з тим колишній президент США запевнив, що їй відповіли: "Давайте просто вдаватимемо, що він це зробив, і продовжимо рухатися вперед".

Історія Трампа – повна вигадка. Жодний запис його розмови з Зеленським так і не був опублікований. Пелосі не могла розсердитися на своїх союзників після того, як почула запис розмови, тому що вона ніколи не чула запис розмови,

– пишуть у CNN.

Телефонні розмови президентів США з іноземними лідерами зазвичай не записуються американською стороною. Замість цього вони фіксуються у письмовій формі за допомогою програмного забезпечення та офіційних осіб, які слухають розмову.

Зверніть увагу! Олександр Віндман, який був одним з чиновників, що слухали розмову Трампа з Зеленським, повідомив журналістам, що немає запису діалогу.

Про що була телефонна розмова

Трамп намагається переписати реальність щодо телефонної розмови з Зеленським, під час якої він натиснув на українського президента. Викрили на брехні колишнього американського лідера журналісти видання CNN.

Власне, колишній очільник Білого дому казав голові нашої держави проводити розслідування щодо Джо Байдена, який тоді був його потенційним суперником на виборах президента США 2020 року.

Ця неправдива історія зі згадкою Пелосі, яку Трамп розповів на своєму мітингу, була більш драматичною версією брехливих історій, які він поширював понад чотири роки тому.

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На мітингу в Огайо Трамп зробив численні інші неправдиві заяви. Він розповів версію історії з "записом", одночасно критикуючи політика-демократа Адама Шиффа, який зараз балотується на посаду сенатора США від Каліфорнії.

Крім того, на тлі цього Трамп просуває безпідставну теорію змови про нібито українське втручання у вибори 2016 року.