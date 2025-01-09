Трамп осуществляет мечту России и Китая

В связи с последними новостями, в определенный момент миру может стать не до поддержки Украины.

Ситуация выглядит ужасно

Дания отдает все оружие Украине, потому что она в НАТО и в случае чего ее защитят США. Дональд Трамп: "О, отдайте нам Гренландию. Она мне нужна". Об этом заявил Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

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Великобритания активно выступает на стороне Украины с начала войны. Толкает союзников вперед. Илон Маск: "Давайте выбросим на помойку британских политиков. У них есть там прикольные пророссийские фашисты, то пусть будут они, и мы сделаем Великобританию частью США".

Канада всегда имела радикальную проукраинскую позицию, первой поддерживала санкции против России. Трамп: "Канадцы мечтают стать 51-м штатом США".

Только не понятно, при чем тут Панама.

Если серьезно, то пока что все это выглядит ужасно. Единственная надежда, что то, что говорит Трамп очень часто остается лишь тем, что говорит Трамп. Как часто говорят дипломаты – Трампа надо воспринимать серьезно, а не буквально. А люди часто воспринимают его именно буквально, а не серьезно.

Однако очень трудно игнорировать такое. Очень трудно игнорировать, когда избранный президент США повторяет российскую пропаганду о вступлении Украины в НАТО. Очень трудно игнорировать то, когда лидер сильнейшей державы в мире, которая гарантирует или по крайней мере пытается гарантировать мировой порядок со времен Второй мировой говорит, не исключает применения силы в отношении своих союзников, чтобы аннексировать часть территории, которая является ключевой для их безопасности.

Кстати, так когда-то Владимир Путин говорил о Крыме. Однако очень трудно игнорировать, когда ближайший миллиардер Трампа и самый богатый человек мира вмешивается в политические процессы ключевых европейских стран, продвигая там фашистские пророссийские партии.

Это уже новая реальность и мир, которому в определенный момент времени может стать не до поддержки Украины.

Мечта России и Китая осуществляется

Украинцы много критиковали Байдена. Очень часто с позиции "нам все должны". Забывая не только то, что нам никто ничего не должен, но и то, что без поддержки глобального Запада мы бы не могли продержаться против России.

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Эта поддержка была организована именно президентом США, который смог объединить достаточно разобщенный после предыдущего президентства Трампа мир и выступать единой позицией. Сейчас мы говорим, что если что – нам поможет Европа. Но эта помощь Европы стала возможной в первую очередь благодаря активной работе Байдена.

А что теперь?

А теперь мечта китайцев и россиян реализуется в прямом эфире. США атакуют своих ближайших союзников вербально, разрушая это единство. Да, это пока что просто слова. Но слова также имеют силу. Словом вы не построите стену на границе, но можете выстроить стены в доверии между ближайшими людьми или союзниками.

И как такое игнорировать? Тем более что очень трудно понять, какая цель у этих действий Трампа. В такие моменты очень трудно не склониться к теориям заговоров. Неопределенность и хаос умоляют твой мозг найти простое и рациональное объяснение. Но его нет.

Это был бы очень веселый сериал, который уже превосходит ожидания в новом сезоне, если бы мы жили где-то в Новой Зеландии и смотрели на это как зрители с пивом и попкорном. Но, к сожалению, мы давно уже не просто зрители.