Трюдо объяснил, зачем Трамп угрожает превратить Канаду в 51 штат

Премьер Канады Джастин Трюдо объяснил, почему избранный президент США Дональд Трамп делает заявления о превращении Канады в 51 штат. По его словам, такие комментарии служат отвлечением от последствий введения пошлин.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Трюдо отметил, что политика Трампа может дорого обойтись американцам.

Смотрите также Украинка или канадский Трамп: кто возглавит Канаду после Трюдо и как это повлияет на Украину

От чего Трамп хочет отвлечь внимание

Трюдо считает, что разговоры Трампа о присоединении Канады к США могут быть для того, чтобы отвлечь внимание от последствий введения пошлины.

Президент Трамп, который является очень искусным переговорщиком, пытается отвлечь людей от разговора о 25% пошлины на нефть, газ, электроэнергию, сталь, алюминий, древесину и бетон,

– заявил Трюдо.

В издании напомнили, что в ноябре 2024 года Трамп пообещал увеличить пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, с момента, как он вступит в должность президента США.

"20 января, как один из моих первых указов, я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25% пошлины на ВСЕ товары, поступающие в Соединенные Штаты, и их бессмысленные открытые границы. Эта пошлина будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не остановят это вторжение в нашу страну!", – писал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Продолжая обсуждение, Трюдо отметил, что такая политика может существенно повысить расходы для американских предприятий и потребителей.

Все, что американские потребители покупают в Канаде, внезапно станет намного дороже, если он (Трамп – 24 Канал) продолжит вводить эти пошлины,

– подчеркнул Трюдо.

В издании также отметили, что Канада, Мексика и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами США.

Напомним, что 6 января Джастин Трюдо объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии. Впрочем, он будет оставаться премьер-министром до избрания нового председателя партии.